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Как онлайн оформить социальную поддержку для семей с детьми и тех, кто планирует принять ребенка – подробности

22:00, 23 мая 2025
Государство упрощает доступ к социальным услугам для семей с детьми.
Как онлайн оформить социальную поддержку для семей с детьми и тех, кто планирует принять ребенка – подробности
Фото: dnipro.tv
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В рамках Национальной недели безбарьерности Министерство социальной политики Украины напоминает: большинство социальных услуг для семей с детьми - уже онлайн. На сайтах soc.gov.ua, diia.gov.ua и dity.gov.ua доступны оформление пособий, подача заявлений и консультации - без очередей и лишних походов в госучреждения. Об этом рассказали в Минсоцполитики.

Не все знают, что социальные услуги - это не только финансовая поддержка. Это и конкретная помощь в сложных жизненных обстоятельствах:

- раннее вмешательство для детей с инвалидностью,

- дневной уход,

- инклюзивное образование,

- кризисные вмешательства,

- социальное сопровождение семей с детьми-сиротами.

Подать заявку на эти услуги можно через Социальный портал Минсоцполитики:

- авторизация через КЭП, BankID или Дія.Підпис - раздел «Мои заявления» - «Подать новое заявление» - выбор услуги - заполнение - электронная подпись.

Важно: сообщить о семье, нуждающейся в поддержке, можно даже без авторизации.

Онлайн-помощь: что и как оформить

Помощь одиноким матерям/отцам

Оформление на портале Дія.

- Выбрать услугу - подать заявление - указать данные ребенка, семьи, доходов – подписать.

Помощь на ребенка с тяжелым заболеванием (без инвалидности)

- Заявление также через Дию. Нужно приложить справку ВКК о диагнозе и при необходимости - документы об опеке или усыновлении.

Для тех, кто хочет взять ребенка в семью

На платформе dity.gov.ua:

- инструкции по усыновлению, опеке, патронату;

- консультации из служб по делам детей;

- истории семей, которые уже прошли путь усыновления;

- онлайн-курсы об отцовстве.

Консультацию по усыновлению или созданию приемной семьи можно получить онлайн: выбрать соответствующую услугу в Дії, заполнить форму, подписать заявление. Хотя в названии говорится об усыновлении, консультация охватывает все формы семейного воспитания.

Отдельные сервисы в Дії:

- Регистрация кандидатом в усыновители

- Создание приемной семьи / детского дома семейного типа

- Оформление в качестве второго из родителей-воспитателей

- Становление опекуном или попечителем ребенка

- Помощь при усыновлении ребенка

Процедура стандартная: подать заявление - указать информацию о ребенке и семье - добавить документы - подписать.

Цифровизация социальных услуг - еще один шаг к тому, чтобы каждый ребенок рос в заботливой среде, а семьи имели меньше барьеров и больше поддержки.

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