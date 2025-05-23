Как онлайн оформить социальную поддержку для семей с детьми и тех, кто планирует принять ребенка – подробности

В рамках Национальной недели безбарьерности Министерство социальной политики Украины напоминает: большинство социальных услуг для семей с детьми - уже онлайн. На сайтах soc.gov.ua, diia.gov.ua и dity.gov.ua доступны оформление пособий, подача заявлений и консультации - без очередей и лишних походов в госучреждения. Об этом рассказали в Минсоцполитики.
Не все знают, что социальные услуги - это не только финансовая поддержка. Это и конкретная помощь в сложных жизненных обстоятельствах:
- раннее вмешательство для детей с инвалидностью,
- дневной уход,
- инклюзивное образование,
- кризисные вмешательства,
- социальное сопровождение семей с детьми-сиротами.
Подать заявку на эти услуги можно через Социальный портал Минсоцполитики:
- авторизация через КЭП, BankID или Дія.Підпис - раздел «Мои заявления» - «Подать новое заявление» - выбор услуги - заполнение - электронная подпись.
Важно: сообщить о семье, нуждающейся в поддержке, можно даже без авторизации.
Онлайн-помощь: что и как оформить
Помощь одиноким матерям/отцам
Оформление на портале Дія.
- Выбрать услугу - подать заявление - указать данные ребенка, семьи, доходов – подписать.
Помощь на ребенка с тяжелым заболеванием (без инвалидности)
- Заявление также через Дию. Нужно приложить справку ВКК о диагнозе и при необходимости - документы об опеке или усыновлении.
Для тех, кто хочет взять ребенка в семью
На платформе dity.gov.ua:
- инструкции по усыновлению, опеке, патронату;
- консультации из служб по делам детей;
- истории семей, которые уже прошли путь усыновления;
- онлайн-курсы об отцовстве.
Консультацию по усыновлению или созданию приемной семьи можно получить онлайн: выбрать соответствующую услугу в Дії, заполнить форму, подписать заявление. Хотя в названии говорится об усыновлении, консультация охватывает все формы семейного воспитания.
Отдельные сервисы в Дії:
- Регистрация кандидатом в усыновители
- Создание приемной семьи / детского дома семейного типа
- Оформление в качестве второго из родителей-воспитателей
- Становление опекуном или попечителем ребенка
- Помощь при усыновлении ребенка
Процедура стандартная: подать заявление - указать информацию о ребенке и семье - добавить документы - подписать.
Цифровизация социальных услуг - еще один шаг к тому, чтобы каждый ребенок рос в заботливой среде, а семьи имели меньше барьеров и больше поддержки.
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