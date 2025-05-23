В Днепре произошло смертельное ДТП с участием судьи — ГБР

В ГБР заявили, что судья одного из районных судов, находясь за рулем мотоцикла, совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте.

Фото: ГБР

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В пятницу, 23 мая, Государственное бюро расследований сообщило, что начало досудебное расследование по факту смертельного дорожно-транспортного происшествия, которое произошло утром 23 мая в городе Днепр. Об этом информирует официальный сайт ГБР.

«По предварительной информации, судья одного из районных судов, находясь за рулем мотоцикла, совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу в неположенном для этого месте. В результате столкновения пешеход погиб на месте от полученных травм», — заявили в ГБР.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа ГБР. Предварительно установлено, что водитель мотоцикла был трезв.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть человека. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

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