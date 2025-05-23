У Дніпрі сталася смертельна ДТП за участі судді — ДБР

У ДБР заявили, що суддя одного з районних судів, перебуваючи за кермом мотоцикла, здійснив наїзд на пішохода, який переходив дорогу у не встановленому для цього місці.

Фото: ДБР

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У п’ятницю, 23 травня, Державне бюро розслідувань повідомило, що розпочало досудове розслідування за фактом смертельної ДТП, що сталася вранці 23 травня у місті Дніпро. Про це інформує офіційний сайт ДБР.

«За попередньою інформацією, суддя одного з районних судів, перебуваючи за кермом мотоцикла, здійснив наїзд на пішохода, який переходив дорогу у не встановленому для цього місці. Унаслідок зіткнення пішохід загинув на місці від отриманих травм», - заявили у ДБР.

На місці події працює слідчо-оперативна група ДБР. Попередньо встановлено, що водій мотоцикла був тверезим.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель людини. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

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