Генерального секретаря парламенту Фінляндії підозрюють у держзраді та службовій недбалості

Колишній керівник Supo під слідством у справі про зраду.

Фото: Yle

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Генеральний секретар фінського парламенту Антті Пелттарі опинився під підозрою в державній зраді та порушенні службових обов’язків, повідомляє національна телерадіокомпанія Yle.

За версією слідства, як голова колишньої Служби безпеки Фінляндії (Supo), Пелттарі міг допустити розголошення державної таємниці — інформації, яка стосується національної безпеки та оборони країни. Такий злочин передбачає штраф або тюремне ув’язнення терміном від чотирьох місяців до чотирьох років.

Окрім цього, йому інкримінують службову недбалість: у період керівництва Supo окремі співробітники отримали доступ до конфіденційних матеріалів. За неналежне виконання службових обов’язків передбачено покарання у вигляді штрафу або позбавлення волі до двох років.

Пелттарі та спеціальний прокурор Тармо Таннер, який веде розслідування, відмовилися від коментарів, заявивши лише, що на даний момент додаткової інформації немає.

Сам підозрюваний на платформі X заперечив свою вину, підкресливши, що не втручався в роботу Supo з боку отримання чи розповсюдження секретних матеріалів.

Розслідування триває, його результати і подальші кроки прокуратури мають з’ясувати ступінь причетності Пелттарі до викритих порушень.

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