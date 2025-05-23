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Генерального секретаря парламента Финляндии подозревают в госизмене и служебной халатности

20:40, 23 мая 2025
Бывший руководитель Supo под следствием по делу об измене.
Генерального секретаря парламента Финляндии подозревают в госизмене и служебной халатности
Фото: Yle
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Генеральный секретарь финского парламента Антти Пелттари оказался под подозрением в государственной измене и нарушении служебных обязанностей, сообщает национальная телерадиокомпания Yle.

По версии следствия, как глава бывшей Службы безопасности Финляндии (Supo), Пелттари мог допустить разглашение государственной тайны - информации, которая касается национальной безопасности и обороны страны. Такое преступление предусматривает штраф или тюремное заключение сроком от четырех месяцев до четырех лет.

Кроме этого, ему инкриминируют служебную халатность: в период руководства Supo отдельные сотрудники получили доступ к конфиденциальным материалам. За ненадлежащее исполнение служебных обязанностей предусмотрено наказание в виде штрафа или лишения свободы до двух лет.

Пелттари и специальный прокурор Тармо Таннер, который ведет расследование, отказались от комментариев, заявив лишь, что на данный момент дополнительной информации нет.

Сам подозреваемый на платформе X отрицает свою вину, подчеркнув, что не вмешивался в работу Supo со стороны получения или распространения секретных материалов.

Расследование продолжается, его результаты и дальнейшие шаги прокуратуры должны выяснить степень причастности Пелттари к выявленным нарушениям.

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