В декларации экс-заместителя мэра Днепра выявлены признаки незаконного обогащения на более чем 8 млн грн

Также в декларации бывшего чиновника обнаружены признаки недостоверных сведений на сумму свыше 47 млн грн.

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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что завершило полные проверки деклараций за 2022 и 2023 годы бывшего заместителя городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов Днепровского городского совета.

«В ходе проверки декларации за 2022 год установлены признаки недостоверных сведений на сумму более 23 млн грн, а в декларации за 2023 год — на сумму более 24 млн грн», — заявили в НАПК.

В обеих декларациях декларант не указал сведения о «бывшей» жене, несмотря на наличие оснований для этого, а также принадлежащее ей имущество, в том числе приобретенное с признаками незаконного обогащения на сумму более 8 млн грн. Речь идет о приобретении следующих активов:

три жилых помещения и три склад-паркинга в Барселоне, Испания;

квартиру в Днепре;

коммерческие помещения (торговые павильоны, гаражи и т. д.) в Днепре;

ряд земельных участков в Днепре и Ивано-Франковской области;

автомобиль LEXUS RX 350, 2021 года выпуска;

корпоративные права в трех обществах с ограниченной ответственностью.

НАПК установило, что приобретение женой указанных объектов происходило после развода супругов, и большинство из них — сразу после назначения декларанта на должность заместителя городского головы Днепра. Например, покупка квартиры в Днепре стоимостью более 4 млн грн произошла через месяц после официального развода. При этом установлено, что на момент приобретения указанных объектов у жены не было финансовой возможности для осуществления таких расходов.

НАПК также добавило, что составило обоснованные выводы об обнаружении признаков правонарушений по ст. 368-5 УК Украины «Незаконное обогащение» и ст. 366-2 УК Украины «Недостоверное декларирование», которые направлены в ГУНП в Днепропетровской области для приобщения к материалам ранее начатого уголовного производства.

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