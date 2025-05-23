Практика судов
  1. В Украине

В декларации экс-заместителя мэра Днепра выявлены признаки незаконного обогащения на более чем 8 млн грн

15:22, 23 мая 2025
Также в декларации бывшего чиновника обнаружены признаки недостоверных сведений на сумму свыше 47 млн грн.
В декларации экс-заместителя мэра Днепра выявлены признаки незаконного обогащения на более чем 8 млн грн
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что завершило полные проверки деклараций за 2022 и 2023 годы бывшего заместителя городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов Днепровского городского совета.

«В ходе проверки декларации за 2022 год установлены признаки недостоверных сведений на сумму более 23 млн грн, а в декларации за 2023 год — на сумму более 24 млн грн», — заявили в НАПК.

В обеих декларациях декларант не указал сведения о «бывшей» жене, несмотря на наличие оснований для этого, а также принадлежащее ей имущество, в том числе приобретенное с признаками незаконного обогащения на сумму более 8 млн грн. Речь идет о приобретении следующих активов:

  • три жилых помещения и три склад-паркинга в Барселоне, Испания;
  • квартиру в Днепре;
  • коммерческие помещения (торговые павильоны, гаражи и т. д.) в Днепре;
  • ряд земельных участков в Днепре и Ивано-Франковской области;
  • автомобиль LEXUS RX 350, 2021 года выпуска;
  • корпоративные права в трех обществах с ограниченной ответственностью.

НАПК установило, что приобретение женой указанных объектов происходило после развода супругов, и большинство из них — сразу после назначения декларанта на должность заместителя городского головы Днепра. Например, покупка квартиры в Днепре стоимостью более 4 млн грн произошла через месяц после официального развода. При этом установлено, что на момент приобретения указанных объектов у жены не было финансовой возможности для осуществления таких расходов.

НАПК также добавило, что составило обоснованные выводы об обнаружении признаков правонарушений по ст. 368-5 УК Украины «Незаконное обогащение» и ст. 366-2 УК Украины «Недостоверное декларирование», которые направлены в ГУНП в Днепропетровской области для приобщения к материалам ранее начатого уголовного производства.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

декларация НАПК Днепр

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Нужны ли в судах полковники и генералы, и будут ли такие судьи независимыми — Пленум Верховного Суда обсудил законопроекты о возвращении военных судов

Присвоение судьям воинских званий, прохождение ими военной службы и соответствующее подчинение командирам, иерархия – какие вопросы возникли во время Пленума Верховного Суда, который обсуждал законопроекты о возвращении системы военных судов.

ВАКС избрал Олегу Бачуну меру пресечения – залог в размере 2 млн гривен

Следствие считает, что бывший председатель ОАС города Киева просил у предпринимателя деньги за решение проблем с пересечением границы.

Пленум Верховного Суда предлагает отклонить законопроект о проверке судей Верховного Суда и ВАКС в течение 2 лет при участии ГРД

Во время обсуждения было констатировано, что законопроектом 13165 предлагается новая тотальная проверка судей Верховного Суда и ВАКС за весь период с неясными сроками и основаниями.

Кабмин внес изменения в порядок предоставления субъектами первичного финансового мониторинга информации в Госфинмониторинг о финансовых операциях

Из перечня информации, вносимой в реестр, исключены расхождения между сведениями о конечном бенефициарном собственнике клиента, содержащимися в ЕГР, и информацией о конечном бенефициарном собственнике, полученной субъектом первичного финансового мониторинга в результате проведения проверки клиента.

Административная процедура в земельных отношениях: Верховный Суд определил юрисдикцию споров относительно решений органов местного самоуправления

Верховный Суд высказался относительно юрисдикции судов в разрешении споров в сфере распоряжения землями со стороны органов местного самоуправления.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео