Владимир Зеленский подписал указы о назначении 22 судей

Президент Владимир Зеленский поддержал представление ВСП о назначении 22 судей.

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Президент Владимир Зеленский поддержал представление Высшего совета правосудия о назначении 22 судей.

Ниже приводим соответствующие указы Президента о назначении судей.

УКАЗ №318/2025

Про призначення суддів

Відповідно до частини п’ятої статті 126, частини першої статті 128 та підпункту 2 пункту 16¹ розділу XV «Перехідні положення» Конституції України, абзацу першого пункту 3, пунктів 3¹ і 40 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» постановляю:

Призначити у місцевих загальних судах на посади:

судді Великоновосілківського районного суду Донецької області ФИСУН Ларису Станіславівну;

судді Торецького міського суду Донецької області СКИБУ Миколу Миколайовича;

судді Лиманського міського суду Донецької області СЕРДЮК Наталію Володимирівну;

судді Ренійського районного суду Одеської області ГОНЧАРОВУ-ПАРФЬОНОВУ Ольгу Олегівну;

судді Рокитнівського районного суду Рівненської області КАЧМАР Марію Ярославівну

УКАЗ №319/2025

Про призначення судді

Відповідно до частини п’ятої статті 126, частини першої статті 128 та підпункту 2 пункту 16¹ розділу XV «Перехідні положення» Конституції України, абзацу першого пункту 3, пунктів 3¹ і 40 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» постановляю:

Призначити ШУЛІКУ Олександру Олександрівну на посаду судді Онуфріївського районного суду Кіровоградської області.

УКАЗ №320/2025

Про призначення судді

Відповідно до частини п’ятої статті 126, статті 127 та частин першої і другої статті 128 Конституції України, абзацу другого пункту 3 і пункту 3¹ розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» постановляю:

Призначити ГУЛУ Уляну Іванівну на посаду судді господарського суду Івано-Франківської області.

УКАЗ №321/2025

Про призначення судді

Відповідно до частини п’ятої статті 126, частини першої статті 128 та підпункту 2 пункту 16¹ розділу XV «Перехідні положення» Конституції України, абзацу першого пункту 3, пунктів 3¹ і 40 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» постановляю:

Призначити ШКАРЛАТ Яну Юріївну на посаду судді Марʼїнського районного суду Донецької області.

УКАЗ №322/2025

Про призначення судді

Відповідно до частини п’ятої статті 126, статті 127 та частин першої і другої статті 128 Конституції України, абзацу першого пункту 3 і пункту 3¹ розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» постановляю:

Призначити МЕЛЬНИКА Андрія Васильовича на посаду судді Корсунь-Шевченківського районного суду Черкаської області.

УКАЗ №323/2025

Про призначення судді

Відповідно до частини п’ятої статті 126, статті 127 та частин першої і другої статті 128 Конституції України, абзацу першого пункту 3 і пункту 3¹ розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» постановляю:

Призначити МАЛАНЮКА Олега Ярославовича на посаду судді Авдіївського міського суду Донецької області.

УКАЗ №324/2025

Про призначення судді

Відповідно до частини п’ятої статті 126, частини першої статті 128 та підпункту 2 пункту 16¹ розділу XV «Перехідні положення» Конституції України, абзацу першого пункту 3, пунктів 3¹ і 40 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» постановляю:

Призначити ЧУБАЯ Володимира Вікторовича на посаду судді Чорнобаївського районного суду Черкаської області.

УКАЗ №325/2025

Про призначення суддів

Відповідно до частини п’ятої статті 126, частини першої статті 128 та підпункту 2 пункту 16¹ розділу XV «Перехідні положення» Конституції України, абзацу першого пункту 3, пунктів 3¹ і 40 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» постановляю:

Призначити у місцевих загальних судах на посади:

судді Лисичанського міського суду Луганської області КОВАЛЕНКО Наталію Вікторівну;

судді Яворівського районного суду Львівської області КАРПИН Ірину Миколаївну;

судді Багачевського міського суду Черкаської області ВАХНОВУ Ларису Анатоліївну.

УКАЗ №326/2025

Про призначення суддів

Відповідно до частини п’ятої статті 126, частини першої статті 128 та підпункту 2 пункту 16¹ розділу XV «Перехідні положення» Конституції України, абзацу першого пункту 3, пунктів 3¹ і 40 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» постановляю:

Призначити у місцевих загальних судах на посади:

судді Чернігівського районного суду Запорізької області ПРОЦЕНКО Анну Миколаївну;

судді Менського районного суду Чернігівської області СЛІСАРЯ Андрія Валерійовича.

УКАЗ №327/2025

Про призначення судді

Відповідно до частини п’ятої статті 126, статті 127 та частин першої і другої статті 128 Конституції України, абзацу першого пункту 3 і пункту 3¹ розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» постановляю:

Призначити РАДАНОВИЧА Григорія Михайловича на посаду судді Бориславського міського суду Львівської області.

УКАЗ №328/2025

Про призначення судді

Відповідно до частини п’ятої статті 126, частини першої статті 128 та підпункту 2 пункту 16¹ розділу XV «Перехідні положення» Конституції України, абзацу першого пункту 3, пунктів 3¹ і 40 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» постановляю:

Призначити МУШКЕТА Олександра Олександровича на посаду судді Кальміуського районного суду міста Маріуполя Донецької області.

УКАЗ №329/2025

Про призначення судді

Відповідно до частини п’ятої статті 126, частини першої статті 128 та підпункту 2 пункту 16¹ розділу XV «Перехідні положення» Конституції України, абзацу першого пункту 3, пунктів 3¹ і 40 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» постановляю:

Призначити ПИЛИПЕНКО Ірину Олександрівну на посаду судді Чаплинського районного суду Херсонської області.

УКАЗ №330/2025

Про призначення судді

Відповідно до частини п’ятої статті 126, частини першої статті 128 та підпункту 2 пункту 16¹ розділу XV «Перехідні положення» Конституції України, абзацу першого пункту 3, пунктів 3¹ і 40 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» постановляю:

Призначити СЛОБОДЯНЮКА Бориса Костянтиновича на посаду судді Сарненського районного суду Рівненської області.

УКАЗ №331/2025

Про призначення судді

Відповідно до частини п’ятої статті 126, частини першої статті 128 та підпункту 2 пункту 16¹ розділу XV «Перехідні положення» Конституції України, абзацу першого пункту 3, пунктів 3¹ і 40 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» постановляю:

Призначити МЕЛЬНИКА Олександра Михайловича на посаду судді Самарівського міськрайонного суду Дніпропетровської області.

УКАЗ №332/2025

Про призначення судді

Відповідно до частини п’ятої статті 126, частини першої статті 128 та підпункту 2 пункту 16¹ розділу XV «Перехідні положення» Конституції України, абзацу першого пункту 3, пунктів 3¹ і 40 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» постановляю:

Призначити ЯВІЦУ Ірину Василівну на посаду судді Арбузинського районного суду Миколаївської області.

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