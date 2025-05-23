Володимир Зеленський підписав укази про призначення 22 суддів

Президент Володимир Зеленський підтримав подання Вищої ради правосуддя про призначення 22 суддів.
Нижче наводимо відповідні укази Президента про призначення суддів.
УКАЗ №318/2025
Про призначення суддів
Відповідно до частини п’ятої статті 126, частини першої статті 128 та підпункту 2 пункту 16¹ розділу XV «Перехідні положення» Конституції України, абзацу першого пункту 3, пунктів 3¹ і 40 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» постановляю:
Призначити у місцевих загальних судах на посади:
судді Великоновосілківського районного суду Донецької області ФИСУН Ларису Станіславівну;
судді Торецького міського суду Донецької області СКИБУ Миколу Миколайовича;
судді Лиманського міського суду Донецької області СЕРДЮК Наталію Володимирівну;
судді Ренійського районного суду Одеської області ГОНЧАРОВУ-ПАРФЬОНОВУ Ольгу Олегівну;
судді Рокитнівського районного суду Рівненської області КАЧМАР Марію Ярославівну
УКАЗ №319/2025
Про призначення судді
Відповідно до частини п’ятої статті 126, частини першої статті 128 та підпункту 2 пункту 16¹ розділу XV «Перехідні положення» Конституції України, абзацу першого пункту 3, пунктів 3¹ і 40 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» постановляю:
Призначити ШУЛІКУ Олександру Олександрівну на посаду судді Онуфріївського районного суду Кіровоградської області.
УКАЗ №320/2025
Про призначення судді
Відповідно до частини п’ятої статті 126, статті 127 та частин першої і другої статті 128 Конституції України, абзацу другого пункту 3 і пункту 3¹ розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» постановляю:
Призначити ГУЛУ Уляну Іванівну на посаду судді господарського суду Івано-Франківської області.
УКАЗ №321/2025
Про призначення судді
Відповідно до частини п’ятої статті 126, частини першої статті 128 та підпункту 2 пункту 16¹ розділу XV «Перехідні положення» Конституції України, абзацу першого пункту 3, пунктів 3¹ і 40 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» постановляю:
Призначити ШКАРЛАТ Яну Юріївну на посаду судді Марʼїнського районного суду Донецької області.
УКАЗ №322/2025
Про призначення судді
Відповідно до частини п’ятої статті 126, статті 127 та частин першої і другої статті 128 Конституції України, абзацу першого пункту 3 і пункту 3¹ розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» постановляю:
Призначити МЕЛЬНИКА Андрія Васильовича на посаду судді Корсунь-Шевченківського районного суду Черкаської області.
УКАЗ №323/2025
Про призначення судді
Відповідно до частини п’ятої статті 126, статті 127 та частин першої і другої статті 128 Конституції України, абзацу першого пункту 3 і пункту 3¹ розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» постановляю:
Призначити МАЛАНЮКА Олега Ярославовича на посаду судді Авдіївського міського суду Донецької області.
УКАЗ №324/2025
Про призначення судді
Відповідно до частини п’ятої статті 126, частини першої статті 128 та підпункту 2 пункту 16¹ розділу XV «Перехідні положення» Конституції України, абзацу першого пункту 3, пунктів 3¹ і 40 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» постановляю:
Призначити ЧУБАЯ Володимира Вікторовича на посаду судді Чорнобаївського районного суду Черкаської області.
УКАЗ №325/2025
Про призначення суддів
Відповідно до частини п’ятої статті 126, частини першої статті 128 та підпункту 2 пункту 16¹ розділу XV «Перехідні положення» Конституції України, абзацу першого пункту 3, пунктів 3¹ і 40 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» постановляю:
Призначити у місцевих загальних судах на посади:
судді Лисичанського міського суду Луганської області КОВАЛЕНКО Наталію Вікторівну;
судді Яворівського районного суду Львівської області КАРПИН Ірину Миколаївну;
судді Багачевського міського суду Черкаської області ВАХНОВУ Ларису Анатоліївну.
УКАЗ №326/2025
Про призначення суддів
Відповідно до частини п’ятої статті 126, частини першої статті 128 та підпункту 2 пункту 16¹ розділу XV «Перехідні положення» Конституції України, абзацу першого пункту 3, пунктів 3¹ і 40 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» постановляю:
Призначити у місцевих загальних судах на посади:
судді Чернігівського районного суду Запорізької області ПРОЦЕНКО Анну Миколаївну;
судді Менського районного суду Чернігівської області СЛІСАРЯ Андрія Валерійовича.
УКАЗ №327/2025
Про призначення судді
Відповідно до частини п’ятої статті 126, статті 127 та частин першої і другої статті 128 Конституції України, абзацу першого пункту 3 і пункту 3¹ розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» постановляю:
Призначити РАДАНОВИЧА Григорія Михайловича на посаду судді Бориславського міського суду Львівської області.
УКАЗ №328/2025
Про призначення судді
Відповідно до частини п’ятої статті 126, частини першої статті 128 та підпункту 2 пункту 16¹ розділу XV «Перехідні положення» Конституції України, абзацу першого пункту 3, пунктів 3¹ і 40 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» постановляю:
Призначити МУШКЕТА Олександра Олександровича на посаду судді Кальміуського районного суду міста Маріуполя Донецької області.
УКАЗ №329/2025
Про призначення судді
Відповідно до частини п’ятої статті 126, частини першої статті 128 та підпункту 2 пункту 16¹ розділу XV «Перехідні положення» Конституції України, абзацу першого пункту 3, пунктів 3¹ і 40 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» постановляю:
Призначити ПИЛИПЕНКО Ірину Олександрівну на посаду судді Чаплинського районного суду Херсонської області.
УКАЗ №330/2025
Про призначення судді
Відповідно до частини п’ятої статті 126, частини першої статті 128 та підпункту 2 пункту 16¹ розділу XV «Перехідні положення» Конституції України, абзацу першого пункту 3, пунктів 3¹ і 40 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» постановляю:
Призначити СЛОБОДЯНЮКА Бориса Костянтиновича на посаду судді Сарненського районного суду Рівненської області.
УКАЗ №331/2025
Про призначення судді
Відповідно до частини п’ятої статті 126, частини першої статті 128 та підпункту 2 пункту 16¹ розділу XV «Перехідні положення» Конституції України, абзацу першого пункту 3, пунктів 3¹ і 40 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» постановляю:
Призначити МЕЛЬНИКА Олександра Михайловича на посаду судді Самарівського міськрайонного суду Дніпропетровської області.
УКАЗ №332/2025
Про призначення судді
Відповідно до частини п’ятої статті 126, частини першої статті 128 та підпункту 2 пункту 16¹ розділу XV «Перехідні положення» Конституції України, абзацу першого пункту 3, пунктів 3¹ і 40 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» постановляю:
Призначити ЯВІЦУ Ірину Василівну на посаду судді Арбузинського районного суду Миколаївської області.
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