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У декларації ексзаступника мера Дніпра виявили ознаки незаконного збагачення на понад 8 млн грн

15:22, 23 травня 2025
Також у декларації колишнього посадовця виявили ознаки недостовірних відомостей на понад 47 млн грн.
У декларації ексзаступника мера Дніпра виявили ознаки незаконного збагачення на понад 8 млн грн
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Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що завершило повні перевірки декларацій за 2022 та 2023 роки колишнього заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради.

«Під час перевірки декларації за 2022 рік встановлено ознаки недостовірних відомостей на понад 23 млн грн, в декларації за 2023 рік – на понад 24 млн грн», - заявили у НАЗК.

В обох деклараціях декларант не вказав відомості про «колишню» дружину за наявності для цього підстав, а також належне їй майно, у тому числі набутого з ознаками незаконного збагачення на понад 8 млн грн. Йдеться про набуття таких активів:

  • три житлові приміщення та три склад-паркінги в Барселоні, Іспанія;
  • квартиру в Дніпрі;
  • комерційні приміщення (торгівельні павільйони, гаражі тощо) в Дніпрі;
  • низку земельних ділянок в Дніпрі та Івано-Франківській області;
  • автомобіль LEXUS RX 350, 2021 р.в.;
  • корпоративні права у трьох товариствах з обмеженою відповідальністю.

НАЗК встановило, що придбання дружиною зазначених об’єктів відбувалось після розлучення подружжя та більшість з них відразу після призначення декларанта на посаду заступника міського голови Дніпровської міської ради. Наприклад, придбання квартири в Дніпрі вартістю понад 4 млн грн відбулось через місяць після офіційного розлучення. При цьому встановлено, що на момент придбання зазначених об'єктів у дружини не було фінансової спроможності для здійснення таких витрат.

НАЗК також додало, що склало обґрунтовані висновки про виявлення ознак правопорушення за ст. 368-5 КК України «Незаконне збагачення» та ст. 366-2 КК України «Недостовірне декларування», які скерувало до ГУНП в Дніпропетровській області для долучення до матеріалів раніше розпочатого кримінального провадження.

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декларація НАЗК Дніпро

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