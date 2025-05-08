Володимир Зеленський присвоїв звання Герой України голові СБУ Василю Малюку

Василю Малюку присвоїли звання Героя України.

Фото: ОП

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Президент Володимир Зеленський присвоїв главі Служби безпеки України Василю Малюку звання Герой України. Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави.

"Присвоїти звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" Малюку Василю Васильовичу - генерал-лейтенанту", — йдеться у документі.

Зазначається, що Малюк був удостоєний звання Героя України за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові.

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