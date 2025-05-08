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Владимир Зеленский присвоил звание Герой Украины главе СБУ Василию Малюку

15:19, 8 мая 2025
Василию Малюку присвоили звание Героя Украины.
Владимир Зеленский присвоил звание Герой Украины главе СБУ Василию Малюку
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Президент Владимир Зеленский присвоил главе Службы безопасности Украины Василию Малюку звание Герой Украины. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

"Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" Малюку Василию Васильевичу - генерал-лейтенанту", — говорится в документе.

Отмечается, что Малюк был удостоен звания Героя Украины за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу.

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СБУ указ Владимир Зеленский

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