У Шотландії заборонять називати себе юристом без відповідної кваліфікації

Новий закон передбачає штрафи до £2,500 за використання назви «юрист» без ліцензії на надання правових послуг.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Шотландський уряд планує запровадити кримінальну відповідальність для осіб, які без належної ліцензії називають себе юристами. Таке нововведення передбачено законопроєктом про регулювання юридичних послуг, який нещодавно ухвалив шотландський парламент. Про це повідомляє The Law Society Gazette.

Що змінюється?

На відміну від титулу «соліситор», який уже давно захищений законом, слово «юрист» (lawyer) досі залишалося поза юридичним контролем як у Шотландії, так і в Англії та Уельсі. Новий закон покликаний змінити цю ситуацію: відтепер використовувати це звання в комерційній діяльності з надання юридичних послуг зможуть лише ліцензовані фахівці.

За порушення встановлено штраф до £2,500. Закон спрямований на підвищення якості правової допомоги та захист споживачів від шахрайства і некомпетентних порад.

Чому це важливо?

Головний представник регуляторного комітету Law Society of Scotland Девід Гордон наголосив, що закон — це довгоочікувана реформа. Він зазначив: «Досі будь-хто, навіть без юридичної освіти, міг називати себе юристом і брати гроші за поради. Це становило серйозну загрозу для споживачів».

Старе законодавство, якому понад 40 років, не відповідало сучасним вимогам ринку юридичних послуг. Тепер же регулятор отримає більше повноважень: швидше реагувати на скарги, регулювати діяльність юридичних фірм і тимчасово відсторонювати соліситорів у разі загрози суспільним інтересам.

Суперечки навколо незалежності регулювання

Попри підтримку ідеї реформи, уряд відхилив рекомендації незалежного огляду щодо створення повністю незалежного регулятора — замість цього головний нагляд залишиться за Law Society, а повноваження посилить Лорд-президент. Таке рішення вже розкритикували експерти з конкуренції, які вбачають у цьому конфлікт інтересів.

Керівник Шотландської комісії з юридичних скарг Ніл Стівенсон підкреслив, що хоч комісія і виступала за більш радикальні зміни, ухвалений закон — це крок уперед.

Міністерка у справах потерпілих та безпеки громад Сівіан Браун додала: «Юридичний сектор Шотландії має вирішальне значення для підтримки верховенства права. Люди повинні мати доступ до кваліфікованої, прозорої й ефективної правової допомоги — особливо у складних і вразливих ситуаціях».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.