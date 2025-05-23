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Как получить бесплатную юридическую помощь дистанционно жителям ВОТ – объяснил Минюст

22:36, 23 мая 2025
Жители ВОТ имеют право на бесплатную юридическую помощь, которую можно получить дистанционно.
Как получить бесплатную юридическую помощь дистанционно жителям ВОТ – объяснил Минюст
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Жители временно оккупированных территорий Украины могут воспользоваться своим правом на бесплатную правовую помощь - даже на расстоянии. Министерство юстиции напоминает: консультации и юридическое сопровождение доступны онлайн, что позволяет людям получить поддержку, несмотря на вызовы, связанные с войной. Проект является частью стратегии по созданию безбарьерного пространства в Украине до 2030 года.

Как обратиться за помощью?

Жители оккупированных территорий могут получить юридические консультации через Telegram-бот @LegalAidUkraineBot, или написав в личные сообщения страниц системы БПП в Facebook и Instagram. Также возможно позвонить через Telegram для устной консультации.

После обращения рекомендуется удалить переписку и историю звонков для безопасности.

Какую помощь можно получить?

Доступна как первичная, так и вторичная юридическая помощь:

- Первичная - предоставление юридических консультаций, помощь с составлением заявлений, жалоб и тому подобное.

- Вторичная - представительство в суде, подготовка процессуальных документов.

Кто имеет право на вторичную помощь?

Согласно Закону Украины «О бесплатной юридической помощи», на нее имеют право:

- лица с низким доходом,

- пенсионеры, люди с инвалидностью,

- ВПЛ,

- ветераны войны и семьи погибших,

- пострадавшие от военных преступлений,

- дети.

Как подать обращение на вторичную помощь?

Заявку можно подать онлайн - документы подписываются КЭП и отправляются по электронной почте. Если КЭП нет, допускается отправка фото заявления с подписью, но в дальнейшем придется подтвердить свою личность через видеосвязь, предъявив документы.

Министерство юстиции подчеркивает: обеспечение доступа к правовой помощи - это конкретное воплощение принципов безбарьерности, когда каждый имеет возможность защитить свои права, независимо от обстоятельств.

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Министерство юстиции Украины оккупированные территории

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