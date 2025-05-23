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Избран председатель Подольского районного суда города Кропивницкого

19:08, 23 мая 2025
Суд возглавила Ирина Шевченко.
Избран председатель Подольского районного суда города Кропивницкого
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23 мая судьи Подольского районного суда города Кропивницкого провели собрание. По итогам тайного голосования председателем суда избрали Ирину Шевченко.

Напомним, избрали главу Светловодского горрайонного суда Кировоградской области.

Также избран председатель Тисменицкого райсуда Ивано-Франковской области.

Еще был избран председатель Дунаевецкого райсуда Хмельницкой области.

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