Пленум Верховного Суда решил, что законопроекты об изменении оснований привлечения судей к дисциплинарной ответственности требуют доработки

Законопроекты 13137 и 13137-1, касающиеся дисциплинарной ответственности судей и адвокатов, введения платных жалоб на судей, денежных взысканий за дисциплинарные проступки, должны быть доработаны.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Пленум Верховного Суда 23 мая утвердил заключение относительно законопроектов 13137 и 13137-1 об изменении дисциплинарных и других процедур в отношении судей, указав, что эти законопроекты содержат существенные недостатки и требуют доработки.

В целом законопроекты предусматривают достаточно широкий круг изменений, и они касаются не только судей, но и других профессий — в частности, ответственности адвокатов. А именно, предлагается предусмотреть в законе об адвокатуре, что отдельное определение суда, которым установлен факт злоупотребления процессуальными правами или нарушения процессуальных обязанностей адвокатом, является основанием для дисциплинарного производства в отношении адвоката.

Кроме того, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в случае принятия законопроекта 13137 злостным жалобщикам на судей придется платить за каждую жалобу до 30 тысяч гривен. Так, Высший совет правосудия при определенных обстоятельствах сможет признать, что лицо злоупотребляет правом на подачу дисциплинарной жалобы. В таком случае на жалобщика будет возложена обязанность платить за подачу последующих дисциплинарных жалоб в размере до 10 прожиточных минимумов сроком до 3 лет.

Также депутаты предлагают разделить все дисциплинарные проступки судей на незначительные, серьезные и существенные. Увольнять судей будут только за существенные нарушения.

За незначительный проступок к судье может быть применено предупреждение, выговор — с лишением доплат на 1 месяц или строгий выговор — с лишением доплат на 3 месяца.

За серьезный проступок: денежное взыскание от 25 до 50% месячного вознаграждения с лишением доплат на 6 месяцев, либо строгое денежное взыскание от 50 до 100% месячного вознаграждения с лишением доплат на 9 месяцев, либо перевод в суд нижестоящего уровня с лишением доплат на 1 год.

При этом, как писала «Судебно-юридическая газета», судей не смогут уволить за проявление грубого неуважения к другим судьям или адвокатам, нарушение гласности и открытости процесса, несвоевременное предоставление копии решения в Реестр и другие проступки, если это не привело к «существенным» последствиям.

Кроме того, из перечня оснований дисциплинарной ответственности судей предлагается исключить непредоставление или несвоевременное предоставление для обнародования электронной декларации, а также указание в электронной декларации заведомо ложных сведений или умышленное неуказание сведений, предусмотренных законодательством.

Как отметил председатель Верховного Суда Станислав Кравченко во время обсуждения, институт дисциплинарной ответственности при несовершенном правовом регулировании способен подорвать независимость судебной власти. Любая реформа судебной системы не должна приводить к подрыву судебной власти.

Отдельные предложенные нововведения вызывают вопросы относительно соответствия европейским стандартам и практике ЕСПЧ.

В частности, дискуссионными являются положения об отстранении судей, его продолжительности, четкости определения оснований дисциплинарной ответственности, широких пределах рассмотрения дисциплинарного органа, нечеткой терминологии в формулировке положений законопроектов, введении денежных взысканий для судей, введении платы за подачу жалоб на судей и т.д.

Консультативный совет европейских судей в своем заключении подчеркивал, что основания привлечения судей к ответственности должны быть четко определены.

После соответствующего обсуждения Пленум Верховного Суда решил, что законопроекты требуют доработки.

Напоминаем, 22 мая Высший совет правосудия обратился к Венецианской комиссии относительно предоставления заключения по указанным законопроектам.

Кроме того, как писала «Судебно-юридическая газета», Пленум Верховного Суда обсудил законопроекты 13048 и 13048-1 о восстановлении системы военных судов в Украине.

Также Пленум Верховного Суда рекомендовал отклонить законопроект 13165 о проверке судей Верховного Суда и ВАКС в течение 2 лет ВККС при участии ГРД. В то же время законопроекты 13165-1 и 13165-2 — доработать с учетом замечаний, изложенных в заключении Пленума Верховного Суда.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.