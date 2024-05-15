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ВРП не знайшла ознак втручання у запиті НАБУ щодо кількості відпрацьованих суддею Верховного Суду Віктором Пророком днів та підстав його відсутності на роботі

12:31, 15 травня 2024
НАБУ поцікавилося, яку кількість робочих днів суддя Віктор Пророк не перебував на робочому місці та попросило надати наказ чи розпорядження, на підставі якого Віктор Пророк відлучається від роботи – ВРП розглянула його скаргу.
ВРП не знайшла ознак втручання у запиті НАБУ щодо кількості відпрацьованих суддею Верховного Суду Віктором Пророком днів та підстав його відсутності на роботі
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Вища рада правосуддя затвердила висновок про відсутність підстав для вжиття заходів щодо забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя за повідомленням судді Верховного Суду Віктора Пророка, який поскаржився на НАБУ, назвавши «промосковським замовленням» запит Бюро щодо кількості фактично відпрацьованого ним робочого часу.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Національне антикорупційне бюро направило запит до Верховного Суду з питанням, яку кількість робочих днів суддя Віктор Пророк не перебував на робочому місці та попросило надати наказ чи розпорядження, на підставі якого Віктор Пророк відлучається від роботи.

Нагадаємо, одне з питань, яке було озвучене під час зборів суддів Касаційного цивільного суду ВС взимку цього року, стосувалося залишків нерозглянутих справ за кожною палатою. Зокрема, у Третій палаті не сприяли тому, щоб оперативно розглянути залишки справ, серед інших проблем, заміни суддів. У тому числі, як було озвучено під час зборів, суддя Віктор Пророк періодично увільнявся від роботи в зв’язку з виконанням завдань територіальної оборони. Це було підставою для того, аби частково Пророка замінювали 80 разів.

До травня 2022 року суддя Віктор Пророк був у складі Великої Палати Верховного Суду, де кількісне навантаження на суддю менше. Наприклад, упродовж 2023 року Велика Палата Верховного Суду розглянула 183, а у 2022 році – 198 справи з прийняттям рішення по суті.

У 2022 році Віктор Пророк знов претендував до складу ВП ВС, але тоді його не обрали.

Отже, НАБУ просило Верховний Суд надати інформацію стосовно наступних питань:

Чи проходить суддя Верховного Суду Віктор Пророк військову службу в добровольчому формуванні територіальної громади (ДФТГ)? Якщо так, то яке саме це формування та командиру якого батальйону тероборони він підпорядковується?

Чи надавав суддя Віктор Пророк до Верховного Суду контракт добровольця тероборони, який він мав укласти в ДФТГ?

Чи здійснює Віктор Пророк чергування або іншим чином залучається до виконання відповідних завдань, перебуваючи у ДФТГ? Якщо так, то з якого періоду часу залучений та які тому наявні правові підстави (наказ, розпорядження тощо)?

Також у НАБУ попросили повідомити про всі дні протягом 2022-2024 років, коли суддя Віктор Пророк, виконуючи завдання ДФТГ, не перебував на робочому місяці в Верховному Суді.

Також там попросили повідомити, чи здійснювалася оплата праці судді ВС Пророка за дні, коли він фактично не перебував на робочому місці та одночасно виконував завдання ДФТГ.

Крім того, у НАБУ попросили надати копії підтверджуючих документів, що стосуються цих питань – контракт, накази, розпорядження, табелі перебування на роботі за відповідні місяці, листування з ДФТГ з приводу цього тощо.

Зі свого боку Віктор Пророк розкритикував НАБУ і його директора за даний запит, який стосується підстав його відсутності на роботі. Втім, відповідь на вказані питання Бюро у своєму дописі він не надав.

У скарзі до Вищої ради правосуддя він називав запит НАБУ «виконанням якогось промосковського замовлення» з метою дискредитації його чи Верховного Суду та «незаконного впливу та тиску».

Зазначимо, що згідно декларації за 2022 рік Віктор Пророк отримав 3,3 мільйони грн суддівської винагороди.

За 2023 рік він вказав приблизно таку ж суму суддівської винагороди – загалом 3 314 249 грн, тобто, у середньому, якщо розділити на 12 місяців, більше 276 тисяч грн на місяць.

До того ж, згідно поданої ним декларації, Віктор Пророк отримав 20 100 грн соціальної виплати від Київського міського центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат.

Автор: Наталя Мамченко 

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ВРП не знайшла ознак втручання у запиті НАБУ щодо кількості відпрацьованих суддею Верховного Суду Віктором Пророком днів та підстав його відсутності на роботі

НАБУ поцікавилося, яку кількість робочих днів суддя Віктор Пророк не перебував на робочому місці та попросило надати наказ чи розпорядження, на підставі якого Віктор Пророк відлучається від роботи – ВРП розглянула його скаргу.

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