В Україні можливі масові відключення світла у вечірні години, — Укренерго

15 травня з 18:00 до 23:00 можливі аварійні відключення побутових та промислових споживачів.

Фото з відкритих джерел

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У всіх областях України можуть знову запровадити аварійні відключення світла.

Як повідомляє «Укренерго», з 18:00 до 23:00 можливі аварійні відключення побутових та промислових споживачів.

«При зростанні споживання у вечірні години максимального споживання 18:00 - 23:00, «Укренерго» прогнозує введення аварійних відключень побутових та промислових споживачів», - йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що 15 травня з 00:00 до 10:00 та з 16:00 до 24:00 для промислових споживачів будуть діяти графіки обмеження потужності.

Як повідомлялося, у Києві та низці областей ввечері 14 травня ввели графіки аварійних відключень світла. Причина — дефіцит потужності внаслідок масованих атак окупантів на енергосистему України.

Також генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко заявив, що аварійні відключення світла у Києві можуть повернутися протягом дня 15 травня. На це впливає загальна ситуація в енергосистемі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.