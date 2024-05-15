Практика судів
  1. В Україні
  2. / Суспільство

В Україні можливі масові відключення світла у вечірні години, — Укренерго

12:12, 15 травня 2024
15 травня з 18:00 до 23:00 можливі аварійні відключення побутових та промислових споживачів.
В Україні можливі масові відключення світла у вечірні години, — Укренерго
Фото з відкритих джерел
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У всіх областях України можуть знову запровадити аварійні відключення світла.

Як повідомляє «Укренерго», з 18:00 до 23:00 можливі аварійні відключення побутових та промислових споживачів.

«При зростанні споживання у вечірні години максимального споживання 18:00 - 23:00, «Укренерго» прогнозує введення аварійних відключень побутових та промислових споживачів», - йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що 15 травня з 00:00 до 10:00 та з 16:00 до 24:00 для промислових споживачів будуть діяти графіки обмеження потужності.

Як повідомлялося, у Києві та низці областей ввечері 14 травня ввели графіки аварійних відключень світла. Причина — дефіцит потужності внаслідок масованих атак окупантів на енергосистему України.

Також генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко заявив, що аварійні відключення світла у Києві можуть повернутися протягом дня 15 травня. На це впливає загальна ситуація в енергосистемі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ВРП не знайшла ознак втручання у запиті НАБУ щодо кількості відпрацьованих суддею Верховного Суду Віктором Пророком днів та підстав його відсутності на роботі

НАБУ поцікавилося, яку кількість робочих днів суддя Віктор Пророк не перебував на робочому місці та попросило надати наказ чи розпорядження, на підставі якого Віктор Пророк відлучається від роботи – ВРП розглянула його скаргу.

До електронного кабінету в ЄСІТС миттєво направлятимуться документи виконавчого провадження – реалізовано нову функцію

Сторона процесу буде бачити в своєму електронному кабінеті документи виконавчого провадження і вважатиметься такою, що належним чином повідомлена про винесення виконавцем постанови.

Депутати пропонують спростити для ВККС можливість залучати кошти міжнародної технічної допомоги і опікуватися бюджетом Національної школи суддів

Народні депутати на чолі з Денисом Масловим внесли законопроект, який дозволить Вищій кваліфікаційній комісії суддів отримувати фінансування від міжнародних партнерів.

Закон про посилення мобілізації поклав додаткові обов’язки щодо доведення до бізнесу розпоряджень ТЦК на місцеву владу

Кого з місцевої влади уповноважать на доведення до підприємств розпорядження керівника ТЦК про виклик військовозобов’язаних.

Не просто вести військовий облік, а забезпечувати вручення повісток – закон про мобілізацію уточнить обов’язки для бізнесу

Новий закон про мобілізацію законодавчо закріпить поняття оповіщення, яке включатиме у себе виклик громадян до ТЦК, а також вручення повісток.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ігор Стадник
    Ігор Стадник
    заступник голови Вінницького апеляційного суду