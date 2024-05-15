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В Украине возможны массовые отключения света в вечерние часы, — Укрэнерго

12:12, 15 мая 2024
15 мая с 18.00 до 23.00 возможны аварийные отключения бытовых и промышленных потребителей.
В Украине возможны массовые отключения света в вечерние часы, — Укрэнерго
Фото из открытых источников
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Во всех областях Украины могут снова ввести аварийные отключения света.

Как сообщает «Укрэнерго», с 18.00 до 23.00 возможны аварийные отключения бытовых и промышленных потребителей.

«При росте потребления в вечерние часы максимального потребления 18:00 – 23:00, «Укрэнерго» прогнозирует введение аварийных отключений бытовых и промышленных потребителей», - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что 15 мая с 00.00 до 10.00 и с 16.00 до 24.00 для промышленных потребителей будут действовать графики ограничения мощности.

Как сообщалось, в Киеве и ряде областей вечером 14 мая были введены графики аварийных отключений света. Причина — дефицит мощности в результате массированных атак оккупантов на энергосистему Украины.

Также, генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко заявил, что аварийные отключения света в Киеве могут вернуться в течение дня 15 мая. На это оказывает влияние общая ситуация в энергосистеме.

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