Обмін «1000 на 1000» — єдиний значимий результат зустрічі в Туреччині, усе інше росіяни блокують — Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський прокоментував перший етап великого обміну полоненими "1000 на 1000", під час якого додому повернулися 390 українців. Він зазначив, що це єдиний значимий результат зустрічі в Стамбулі, все інші російська сторона блокує.
"Сьогоднішній день. Головне - відбувся обмін. І це перший етап найбільшого обміну, про який домовились у Туреччині. Фактично єдиний значущий результат зустрічі в Туреччині - усе інше росіяни блокують. Поки що блокують", - наголосив Президент у зверненні.
Він додав, що "повернення наших людей - це саме те, заради чого ми завжди працюємо".
"Обов’язково повернемо всіх. Кожен наш громадянин, кожен український військовий і цивільний, усі українські заручники, яких утримують у Росії, – ми всіх їх маємо визволити", - повідомив Зеленський.
Він додав, що 24 та 25 травня обміни продовжаться.
"Це військові та цивільні. Завтра й післязавтра - теж наступні етапи. Формула - тисяча на тисячу", - сказав Президент.
Зеленський висловив вдячність усій команді, яка була залучена до реалізації обміну.
Нагадаємо, що 23 травня з полону повернули 270 військових і 120 цивільних.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.