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Обмін «1000 на 1000» — єдиний значимий результат зустрічі в Туреччині, усе інше росіяни блокують — Володимир Зеленський

18:47, 23 травня 2025
Президент Зеленський прокоментував перший етап великого обміну військовополоненими і наголосив, що це єдиний значимий результат зустрічі в Стамбулі.
Обмін «1000 на 1000» — єдиний значимий результат зустрічі в Туреччині, усе інше росіяни блокують — Володимир Зеленський
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Президент Володимир Зеленський прокоментував перший етап великого обміну полоненими "1000 на 1000", під час якого додому повернулися 390 українців. Він зазначив, що це єдиний значимий результат зустрічі в Стамбулі, все інші російська сторона блокує.

"Сьогоднішній день. Головне - відбувся обмін. І це перший етап найбільшого обміну, про який домовились у Туреччині. Фактично єдиний значущий результат зустрічі в Туреччині - усе інше росіяни блокують. Поки що блокують", - наголосив Президент у зверненні.

Він додав, що "повернення наших людей - це саме те, заради чого ми завжди працюємо".

"Обов’язково повернемо всіх. Кожен наш громадянин, кожен український військовий і цивільний, усі українські заручники, яких утримують у Росії, – ми всіх їх маємо визволити", - повідомив Зеленський. 

Він додав, що 24 та 25 травня обміни продовжаться. 

"Це військові та цивільні. Завтра й післязавтра - теж наступні етапи. Формула - тисяча на тисячу", - сказав Президент. 

Зеленський висловив вдячність усій команді, яка була залучена до реалізації обміну.

Нагадаємо, що 23 травня з полону повернули 270 військових і 120 цивільних.

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