Асоціації суддів та прокурорів Іспанії проведуть страйк через правові реформи і дефіцит кадрів

Іспанські асоціації суддів та прокурорів закликають до страйку проти останніх правових реформ, а також вимагають укомплектування судової влади та прокуратури кадрами для забезпечення здорового робочого навантаження.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Три асоціації суддів та дві асоціації прокурорів оголосили десятихвилинний страйк, який розпочнеться опівдні 11 червня, щоб висловити своє невдоволення урядовим проектом поправок до закону про судоустрій та статуту прокуратури.

Зокрема, страйк оголосили Професійна асоціація суддів (APM), Судова асоціація Франсиско-де-Віторія (AJFV), Незалежний судовий форум (FJI), Асоціація прокурорів (AF) та Професійна та незалежна асоціація прокурорів (APIF).

Ці організації вимагатимуть відкликання ініціативи, оскільки вважають, що «вона містить надзвичайно шкідливі заходи, які серйозно впливають на незалежність судової влади, не відповідають суспільному запиту та не сприяють вирішенню реальних проблем системи правосуддя. Це збільшує ризик політизації та послаблює цінності, що лежать в основі верховенства права».

Згадані асоціації вважають, що проект закону про реформу прокуратури загрожує реальній функціональній автономії, яка б захистила прокурорів від ризику політичного втручання.

Вони також вважають, що «у цьому відношенні робляться кроки назад шляхом невиправданого збільшення повноважень Генерального прокурора без встановлення внутрішніх стримувань і противаг чи реальних гарантій для прокурорів щодо виконання ними своєї слідчої роботи».

Тому вони закликають до «початку розробки статуту, який дійсно враховуватиме вимоги установи щодо незалежності та врахує роботу всіх асоціацій прокурорів та всієї прокурорської професії».

Крім того, ці асоціації вимагають дотримання угод від 23 травня 2023 року, якими було скасовано оголошений тоді страйк.

У зв'язку з цим вони вимагають, щоб зараз було оголошено дуже широкий конкурс заявок, який би продовжувався в наступні роки, щоб досягти мети достатнього укомплектування судової влади та прокуратури кадрами для забезпечення здорового робочого навантаження, заміни великої кількості пенсіонерів, які зараз виходять на пенсію, та покращення якості та швидкості надання послуг.

Ці асоціації погодилися подати підготовлені ними звіти з цього питання до Європейського парламенту та Ради Європи «з метою активації європейських каналів, засудження того, як ці реформи можуть порушувати незалежність судової влади та дії Генеральної прокуратури, а також впливати на розподіл влади».

Вони також вимагатимуть зустрічей з усіма парламентськими групами, Генеральними радами Іспанської асоціації адвокатів та Радою соліситорів, Асоціацією державних адвокатів та іншими установами, щоб пояснити «небезпеки та наслідки цих проектів для верховенства права та погіршення якості правосуддя, яке вони можуть спричинити».

Зрештою, вони попереджають, що не відмовляться від жодних колективних заходів щодо вирішення конфліктів, які вони вважають необхідними для досягнення своїх цілей.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.