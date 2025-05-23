Ассоциации судей и прокуроров Испании проведут забастовку из-за правовых реформ и дефицита кадров

Испанские ассоциации судей и прокуроров призывают к забастовке против последних правовых реформ, а также требуют укомплектования судебной власти и прокуратуры кадрами для обеспечения здоровой рабочей нагрузки.

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Три ассоциации судей и две ассоциации прокуроров объявили десятиминутную забастовку, которая начнется в полдень 11 июня, чтобы выразить свое недовольство правительственным проектом поправок к закону о судоустройстве и статуту прокуратуры.

В частности, забастовку объявили Профессиональная ассоциация судей (APM), Судебная ассоциация Франсиско-де-Витория (AJFV), Независимый судебный форум (FJI), Ассоциация прокуроров (AF) и Профессиональная и независимая ассоциация прокуроров (APIF).

Эти организации будут требовать отзыва инициативы, поскольку считают, что «она содержит чрезвычайно вредные меры, которые серьезно влияют на независимость судебной власти, не отвечают общественным ожиданиям и не способствуют решению реальных проблем системы правосудия. Это увеличивает риск политизации и ослабляет ценности, лежащие в основе верховенства права».

Упомянутые ассоциации считают, что проект закона о реформе прокуратуры угрожает реальной функциональной автономии, которая защищала бы прокуроров от риска политического вмешательства.

Они также считают, что «в этом отношении делаются шаги назад путем необоснованного расширения полномочий Генерального прокурора без установления внутренних сдержек и противовесов или реальных гарантий для прокуроров в выполнении их следственной работы».

Поэтому они призывают к «началу разработки статута, который действительно будет учитывать требования института относительно независимости и учтет работу всех ассоциаций прокуроров и всей прокурорской профессии».

Кроме того, эти ассоциации требуют соблюдения соглашений от 23 мая 2023 года, которыми была отменена объявленная тогда забастовка.

В связи с этим они требуют, чтобы сейчас был объявлен очень широкий конкурс заявок, который продолжался бы в последующие годы, чтобы достичь цели достаточного укомплектования судебной власти и прокуратуры кадрами для обеспечения здоровой рабочей нагрузки, замены большого количества пенсионеров, которые сейчас выходят на пенсию, и улучшения качества и скорости предоставления услуг.

Эти ассоциации договорились представить подготовленные ими отчеты по этому вопросу в Европейский парламент и Совет Европы «с целью активации европейских каналов, осуждения того, как эти реформы могут нарушать независимость судебной власти и действия Генеральной прокуратуры, а также влиять на разделение властей».

Они также будут требовать встреч со всеми парламентскими группами, Генеральными советами Испанской ассоциации адвокатов и Советом солиситоров, Ассоциацией государственных адвокатов и другими учреждениями, чтобы объяснить «опасности и последствия этих проектов для верховенства права и ухудшения качества правосудия, которое они могут вызвать».

В итоге они предупреждают, что не откажутся от любых коллективных мер по урегулированию конфликтов, которые они считают необходимыми для достижения своих целей.

Автор: Наталя Мамченко

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