Практика судов
  1. В Украине

В Харькове директор благотворительной организации помогала военнослужащим получать фиктивную инвалидность

00:06, 24 мая 2025
Женщина утверждала, что имеет влияние на должностных лиц медицинских учреждений Харькова и может обеспечить принятие необходимых решений.
В Харькове директор благотворительной организации помогала военнослужащим получать фиктивную инвалидность
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Харькове правоохранители задержали и сообщили о подозрении гражданке по факту получения неправомерной выгоды для себя и третьих лиц за влияние на принятие решений.

Как сообщил Офис Генерального прокурора, жительница Харькова, являющаяся руководителем благотворительной организации, предложила военнослужащему помощь в фиктивном получении диагноза, который позволил бы признать его непригодным к военной службе.

За 4700 долларов США подозреваемая пообещала организовать госпитализацию, оформление медицинских направлений, установление диагноза и получение статуса лица с инвалидностью. Женщина утверждала, что имеет влияние на должностных лиц медицинских учреждений Харькова и может обеспечить принятие необходимых решений.

Она лично сопровождала военнослужащего к врачам, договаривалась о приемах, совершала телефонные звонки должностным лицам. Медицинские осмотры проводились в присутствии подозреваемой. Направления и другие документы выдавались без надлежащего медицинского обследования, анализов и обоснованных оснований.

В настоящее время решается вопрос об избрании ей меры пресечения. Также устанавливаются другие участники противоправной схемы, в частности среди медицинского персонала учреждений здравоохранения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ОГП прокуратура Харьков инвалидность

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Нужны ли в судах полковники и генералы, и будут ли такие судьи независимыми — Пленум Верховного Суда обсудил законопроекты о возвращении военных судов

Присвоение судьям воинских званий, прохождение ими военной службы и соответствующее подчинение командирам, иерархия – какие вопросы возникли во время Пленума Верховного Суда, который обсуждал законопроекты о возвращении системы военных судов.

Судья Верховного Суда Виктор Пророк возмутился тем, что его консультанта мобилизовали

Во время Пленума Верховного Суда Виктор Пророк отметил, что не весь его офис как судьи забронирован.

Собеседования в апелляционные административные суды – 22 мая не все кандидаты смогли дождаться собеседований

Два кандидата прошли собеседования, а еще два претендента на должности судей пока что подождут.

Ассоциации судей и прокуроров Испании проведут забастовку из-за правовых реформ и дефицита кадров

Испанские ассоциации судей и прокуроров призывают к забастовке против последних правовых реформ, а также требуют укомплектования судебной власти и прокуратуры кадрами для обеспечения здоровой рабочей нагрузки.

Пленум Верховного Суда отказал в обращении в КСУ относительно нормы порядка перерасчета пенсий, назначенных по закону о пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы

Оснований для обращения в Конституционный Суд по этому поводу Пленум Верховного Суда не нашел.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Михайло Крячко
    Михайло Крячко
    голова Комітету Верховної Ради України з питань цифрової трансформації
  • Іван Мосьондз
    Іван Мосьондз
    суддя Київського апеляційного суду
  • Микола Новосад
    Микола Новосад
    суддя Червоноградського міського суду Львівської області
  • Олена Ситнік
    Олена Ситнік
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді