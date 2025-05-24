В Харькове директор благотворительной организации помогала военнослужащим получать фиктивную инвалидность

Женщина утверждала, что имеет влияние на должностных лиц медицинских учреждений Харькова и может обеспечить принятие необходимых решений.

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В Харькове правоохранители задержали и сообщили о подозрении гражданке по факту получения неправомерной выгоды для себя и третьих лиц за влияние на принятие решений.

Как сообщил Офис Генерального прокурора, жительница Харькова, являющаяся руководителем благотворительной организации, предложила военнослужащему помощь в фиктивном получении диагноза, который позволил бы признать его непригодным к военной службе.

За 4700 долларов США подозреваемая пообещала организовать госпитализацию, оформление медицинских направлений, установление диагноза и получение статуса лица с инвалидностью. Женщина утверждала, что имеет влияние на должностных лиц медицинских учреждений Харькова и может обеспечить принятие необходимых решений.

Она лично сопровождала военнослужащего к врачам, договаривалась о приемах, совершала телефонные звонки должностным лицам. Медицинские осмотры проводились в присутствии подозреваемой. Направления и другие документы выдавались без надлежащего медицинского обследования, анализов и обоснованных оснований.

В настоящее время решается вопрос об избрании ей меры пресечения. Также устанавливаются другие участники противоправной схемы, в частности среди медицинского персонала учреждений здравоохранения.

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