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У Харкові директорка благодійної організації допомагала військовослужбовцям отримувати фіктивну інвалідність

00:06, 24 травня 2025
Жінка стверджувала, що має вплив на посадових осіб медичних установ Харкова та може забезпечити ухвалення необхідних рішень.
У Харкові директорка благодійної організації допомагала військовослужбовцям отримувати фіктивну інвалідність
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У Харкові правоохоронці затримали та повідомили про підозру громадянці за фактом одержання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб за вплив на прийняття рішень.

Як повідомив Офіс Генерального прокурора, мешканка Харкова, яка є керівницею благодійної організації, запропонувала військовослужбовцю допомогу в фіктивному отриманні діагнозу, що дозволив би визнати його непридатним до військової служби.

За 4700 доларів США підозрювана пообіцяла організувати госпіталізацію, оформлення медичних направлень, встановлення діагнозу та отримання статусу особи з інвалідністю. Жінка стверджувала, що має вплив на посадових осіб медичних установ Харкова та може забезпечити ухвалення необхідних рішень.

Вона особисто супроводжувала військовослужбовця до лікарів, домовлялася про прийоми, здійснювала телефонні дзвінки до посадових осіб. Медичні огляди проходили у присутності підозрюваної. Направлення та інші документи видавались без належного медичного обстеження, аналізів та обґрунтованих підстав.

Наразі вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу. Також встановлюються інші учасники протиправної схеми, зокрема серед медичного персоналу закладів охорони здоров’я.

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ОГП прокуратура Харків інвалідність

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