Практика судів
  1. Судова практика
  2. / В Україні

Закарпатський апеляційний суд переглянув вирок у справі про зґвалтування малолітньої

08:14, 24 травня 2025
Двоє чоловіків остаточно засуджені до 15 років ув’янення.
Закарпатський апеляційний суд переглянув вирок у справі про зґвалтування малолітньої
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У закритому засіданні судді Закарпатського апеляційного суду розглянули скаргу адвокатів осіб, яких засудили за тяжкі злочини. Їх обвинувачують у розбещенні та зґвалтуванні дитини, поширенні "дорослого контенту" та незаконному проникненні до житла. Апеляційні скарги подавалась на вирок Хустського районного суду Закарпатської області від 6 червня 2022 року, повідомляє пресслужба суду. 

Суд першої інстанції визнав двох уродженців Тячівщини винними у вчиненні зазначених злочинів та призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком по 15 років кожному.

З матеріалів справи відомо, що один із обвинувачених протягом 2018–2020 років неодноразово вчиняв відносно своєї малолітньої дочки дії інтимного характеру.

Інший обвинувачений у 2020 році також неодноразово вчиняв подібні дії щодо малолітньої потерпілої. Окрім того, він безоплатно розповсюдив два фотознімки дорослого характеру через Facebook Messenger, а також без дозволу власника проник у чужий будинок.

В апеляційній скарзі адвокати заперечували факти вчинення обвинуваченими кримінальних правопорушень, зокрема за ч. 4 ст. 152 КК України та просили скасувати вирок суду першої інстанції.

Прокурор у своїй апеляційній скарзі просив вирок від 6 червня 2022 року відносно обвинувачених змінити, обов’язково вказавши в резолютивній частині рішення про необхідність включення інформації про вищевказаних обвинувачених до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

Закарпатський апеляційний суд залишив без змін вирок, яким двох осіб засуджено до 15 років ув’язнення за зґвалтування. Апеляційні скарги були відхилені.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

суд апеляція вирок

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Вищий антикорупційний суд отримає двох нових суддів – це судді місцевих судів

Вища рада правосуддя внесла Президенту подання про призначення Тетяни Литвинко та Олени Чернової на посади суддів ВАКС.

Чи потрібні у судах полковники і генерали, та чи будуть такі судді незалежними — Пленум Верховного Суду обговорив законопроекти про повернення військових судів

Присвоєння суддям військових звань, проходження ними військової служби і відповідне підпорядкування командирам, ієрархія – які питання виникли під час Пленуму Верховного Суду, який обговорював законопроекти про повернення системи військових судів.

Суддя Верховного Суду Віктор Пророк обурився тим, що мобілізували його консультанта

Під час Пленуму Верховного Суду Віктор Пророк зазначив, що не весь його офіс як судді заброньований.

Співбесіди в апеляційні адміністративні суди – 22 травня не всі кандидати змогли дочекатися співбесід

Два кандидати пройшли співбесіди, а ще два претенденти на посади суддів поки що почекають.

Асоціації суддів та прокурорів Іспанії проведуть страйк через правові реформи і дефіцит кадрів

Іспанські асоціації суддів та прокурорів закликають до страйку проти останніх правових реформ, а також вимагають укомплектування судової влади та прокуратури кадрами для забезпечення здорового робочого навантаження.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Михайло Крячко
    Михайло Крячко
    голова Комітету Верховної Ради України з питань цифрової трансформації
  • Іван Мосьондз
    Іван Мосьондз
    суддя Київського апеляційного суду
  • Микола Новосад
    Микола Новосад
    суддя Червоноградського міського суду Львівської області
  • Олена Ситнік
    Олена Ситнік
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді