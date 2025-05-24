Закарпатський апеляційний суд переглянув вирок у справі про зґвалтування малолітньої

Двоє чоловіків остаточно засуджені до 15 років ув’янення.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У закритому засіданні судді Закарпатського апеляційного суду розглянули скаргу адвокатів осіб, яких засудили за тяжкі злочини. Їх обвинувачують у розбещенні та зґвалтуванні дитини, поширенні "дорослого контенту" та незаконному проникненні до житла. Апеляційні скарги подавалась на вирок Хустського районного суду Закарпатської області від 6 червня 2022 року, повідомляє пресслужба суду.

Суд першої інстанції визнав двох уродженців Тячівщини винними у вчиненні зазначених злочинів та призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком по 15 років кожному.

З матеріалів справи відомо, що один із обвинувачених протягом 2018–2020 років неодноразово вчиняв відносно своєї малолітньої дочки дії інтимного характеру.

Інший обвинувачений у 2020 році також неодноразово вчиняв подібні дії щодо малолітньої потерпілої. Окрім того, він безоплатно розповсюдив два фотознімки дорослого характеру через Facebook Messenger, а також без дозволу власника проник у чужий будинок.

В апеляційній скарзі адвокати заперечували факти вчинення обвинуваченими кримінальних правопорушень, зокрема за ч. 4 ст. 152 КК України та просили скасувати вирок суду першої інстанції.

Прокурор у своїй апеляційній скарзі просив вирок від 6 червня 2022 року відносно обвинувачених змінити, обов’язково вказавши в резолютивній частині рішення про необхідність включення інформації про вищевказаних обвинувачених до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

Закарпатський апеляційний суд залишив без змін вирок, яким двох осіб засуджено до 15 років ув’язнення за зґвалтування. Апеляційні скарги були відхилені.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.