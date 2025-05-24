Закарпатский апелляционный суд пересмотрел приговор по делу об изнасиловании малолетней

Двое мужчин окончательно приговорены к 15 годам заключения.

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В закрытом заседании судьи Закарпатского апелляционного суда рассмотрели жалобу адвокатов лиц, осужденных за тяжкие преступления. Их обвиняют в развращении и изнасиловании ребенка, распространении "взрослого контента" и незаконном проникновении в жилище.

Апелляционные жалобы подавались на приговор Хустского районного суда Закарпатской области от 6 июня 2022 года, сообщает пресс-служба суда.

Суд первой инстанции признал двух уроженцев Тячевщины виновными в совершении указанных преступлений и назначил наказание в виде лишения свободы сроком 15 лет каждому.

Из материалов дела известно, что один из обвиняемых в течение 2018–2020 годов неоднократно совершал в отношении своей малолетней дочери действия интимного характера.

Другой обвиняемый в 2020 году также неоднократно совершал подобные действия в отношении малолетней потерпевшей. Кроме того, он распространил два фотоснимка взрослого характера через Facebook Messenger, а также без разрешения владельца проник в чужой дом.

В апелляционной жалобе адвокаты отрицали факты совершения обвиняемыми уголовных правонарушений, в том числе по ч. 4 ст. 152 УК и просили отменить приговор суда первой инстанции.

Прокурор в своей апелляционной жалобе просил приговор от 6 июня 2022 года в отношении обвиняемых изменить, обязательно указав в резолютивной части решение о необходимости включения информации о вышеуказанных обвиняемых в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности.

Закарпатский апелляционный суд оставил без изменений приговор, которым два человека приговорены к 15 годам тюрьмы за изнасилование. Апелляционные жалобы были отклонены.

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