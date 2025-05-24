На Закарпатье разоблачили врача, который помогал мужчинам уклоняться от мобилизации

Правоохранители задержали врача районной военно-врачебной комиссии.

Фото: facebook.com/ssu.uzhhorod

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На Закарпатье правоохранители задержали врача — заведующего травматологическим отделением одной из районных больниц, который входил в состав военно-врачебной комиссии.

Как сообщило Управление СБУ в Закарпатской области, за денежное вознаграждение он организовывал фиктивное стационарное «лечение» для лиц, желающих избежать мобилизации. Во время пребывания таких «пациентов» в медучреждении оформлялись истории болезни с вымышленными диагнозами.

На основании сфальсифицированных медицинских документов уклонистам выдавались заключения о непригодности к военной службе или справки, дающие право на отсрочку.

Правоохранители задержали врача с поличным — во время получения части взятки за оформление медицинских документов.

В ходе обысков были изъяты медицинская документация, денежные средства в различных валютах, а также другие доказательства противоправной деятельности.

Фигуранту сообщено о подозрении. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности и конфискацией имущества.

В настоящее время продолжаются следственные действия для установления других лиц, причастных к преступной схеме.

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