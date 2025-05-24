На Закарпатті викрили лікаря, який допомагав чоловікам ухилятись від мобілізації

Правоохоронці затримали лікаря районної військово-лікарської комісії.

Фото: facebook.com/ssu.uzhhorod

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На Закарпатті правоохоронці затримали лікаря — завідувача травматологічного відділення однієї з районних лікарень, який входив до складу військово-лікарської комісії.

Як повідомило Управління СБУ в Закарпатській області, за грошову винагороду він організовував фіктивне стаціонарне «лікування» для осіб, які прагнули уникнути мобілізації. Під час перебування таких «пацієнтів» у медзакладі оформлювалися історії хвороби з вигаданими діагнозами.

На підставі сфальсифікованих медичних документів ухилянтам видавали висновки про непридатність до військової служби або довідки, що надають право на відстрочку.

Правоохоронці затримали лікаря «на гарячому» — під час отримання частини хабаря за оформлення медичних документів.

У ході обшуків вилучено медичну документацію, грошові кошти в різних валютах, а також інші докази протиправної діяльності.

Фігуранту повідомлено про підозру. Зловмиснику загрожує до 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади та конфіскація майна.

Наразі тривають слідчі дії для встановлення інших осіб, причетних до злочинної схеми.

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