Погрози, приниження та алкоголь — у Києві 22-річного онука судитимуть за насильство над бабусею

Молодик тривалий час знущався з 79-річної родички, з якою мешкав, не працював і зловживав алкоголем — тепер йому загрожує до двох років в’язниці.

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У Києві перед судом постане 22-річний кривдник, який систематично вчиняв насильство відносно своєї бабусі. Про це повідомляє столична поліція.

Вказується, що до правоохоронців неодноразово надходили повідомлення від 79-річної місцевої мешканки про те, що її онук протягом тривалого часу ображає її та погрожує фізичною розправою. За кожним викликом для з’ясування обставин виїжджала мобільна група з протидії домашньому насильству.

Тоді правоохоронці встановили, що молодик, раніше судимий за крадіжку, уже декілька років проживає з бабусею в одній квартирі, так як вона є єдиною близькою родичкою, яка погодилася жити з онуком.

Втім, фігурант при цьому ніде не працює та часто вживає алкоголь, а бабусю систематично ображає, прагне вигнати з помешкання, принижує та погрожує фізичною розправою.

За такі дії, раніше молодик неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності, однак на шлях виправлення не став.

Відтак слідчі, за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомили фігуранту про підозру за ст. 126-1 Кримінального кодексу України – домашнє насильство. А днями скерували обвинувальний акт скеровано до суду. За скоєне порушнику загрожує до двох років позбавлення волі.

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