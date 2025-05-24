Українцям пояснили, як внести зміни до пенсійної справи

Щоб внести зміни до пенсійної справи треба виконати низку кроків.

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Головне управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області пояснило, як внести зміни до пенсійної справи.

Для подання заяви через вебпортал Пенсійного фонду України треба виконати наступні кроки:

Авторизуйтеся в особистому кабінеті за допомогою КЕП (кваліфікованого електронного підпису)

Оберіть розділ «Щодо пенсійного забезпечення» та натисніть на вкладку «Внесення змін до пенсійної справи»

Виберіть вид заяви, у зв’язку з чим необхідно внести зміни, та покроково заповніть атрибути заяви

Додайте заздалегідь від скановані документи та натисніть «Сформувати заяву»

Перевірте внесені до заяви дані та натисніть «Підписати та відправити до ПФУ»

Переглянути статус опрацювання заяви можливо в особистому кабінеті вебпорталу у вкладці «Мої звернення».

Види заяв для внесення змін до пенсійної справи:

1. про зміну способу виплати пенсії

2. про зміну виплатних реквізитів

3. про переведення виплати з Укрпошти на Ощадбанк через платіжну систему MY TRANSFER

4. про зміну особистих даних пенсіонера (ПІБ, паспортних даних)

5. про виплату частини пенсії на непрацездатних членів сім’ї особи, яка перебуває на повному держутриианні.

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