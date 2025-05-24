Українцям пояснили, як внести зміни до пенсійної справи

Головне управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області пояснило, як внести зміни до пенсійної справи.
Для подання заяви через вебпортал Пенсійного фонду України треба виконати наступні кроки:
Види заяв для внесення змін до пенсійної справи:
1. про зміну способу виплати пенсії
2. про зміну виплатних реквізитів
3. про переведення виплати з Укрпошти на Ощадбанк через платіжну систему MY TRANSFER
4. про зміну особистих даних пенсіонера (ПІБ, паспортних даних)
5. про виплату частини пенсії на непрацездатних членів сім’ї особи, яка перебуває на повному держутриианні.
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