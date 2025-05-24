Який максимальний термін відпустки без збереження зарплати — роз’яснення Держпраці

07:00, 24 травня 2025
Стало відомо, який термін відпусток без збереження заробітної плати передбачено під час воєнного стану.
У Східному міжрегіональному управлінні Держпраці роз’яснили, який термін відпусток без збереження заробітної плати передбачено під час воєнного стану.
Відпустки без збереження заробітної плати передбачені у статті 25 і статті 26 Закону України «Про відпустки». Такі відпустки надавались в мирний час, і можуть надаватися працівникам під час воєнного стану.
Згідно із Законом України від 15.03.2022 №2136-IX «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», розрізняють два види безоплатних відпусток, які можуть надаватись у період дії воєнного стану:
- відповідно до ч. 3 ст. 12 Закону № 2136 протягом періоду дії воєнного стану роботодавець на прохання працівника може надавати йому відпустку без збереження заробітної плати без обмеження строку, встановленого частиною першою статті 26 Закону України «Про відпустки», без зарахування часу перебування у такій відпустці до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку, передбаченого пунктом 4 частини першої статті 9 Закону України «Про відпустки».
- відповідно до ч. 4 ст. 12 Закону № 2136 у період дії воєнного стану роботодавець за заявою працівника, який виїхав за межі території України або набув статусу внутрішньо переміщеної особи, в обов’язковому порядку надає йому відпустку без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у заяві, але не більше 90 календарних днів, без зарахування часу перебування у відпустці до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку, передбаченого пунктом 4 частини першої статті 9 Закону України«Про відпустки».
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