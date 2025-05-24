Який максимальний термін відпустки без збереження зарплати — роз’яснення Держпраці

Стало відомо, який термін відпусток без збереження заробітної плати передбачено під час воєнного стану.

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У Східному міжрегіональному управлінні Держпраці роз’яснили, який термін відпусток без збереження заробітної плати передбачено під час воєнного стану.

Відпустки без збереження заробітної плати передбачені у статті 25 і статті 26 Закону України «Про відпустки». Такі відпустки надавались в мирний час, і можуть надаватися працівникам під час воєнного стану.

Згідно із Законом України від 15.03.2022 №2136-IX «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», розрізняють два види безоплатних відпусток, які можуть надаватись у період дії воєнного стану:

відповідно до ч. 3 ст. 12 Закону № 2136 протягом періоду дії воєнного стану роботодавець на прохання працівника може надавати йому відпустку без збереження заробітної плати без обмеження строку, встановленого частиною першою статті 26 Закону України «Про відпустки» , без зарахування часу перебування у такій відпустці до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку, передбаченого пунктом 4 частини першої статті 9 Закону України «Про відпустки» .

, без зарахування часу перебування у такій відпустці до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку, передбаченого пунктом 4 частини першої статті 9 Закону України . відповідно до ч. 4 ст. 12 Закону № 2136 у період дії воєнного стану роботодавець за заявою працівника, який виїхав за межі території України або набув статусу внутрішньо переміщеної особи, в обов’язковому порядку надає йому відпустку без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у заяві, але не більше 90 календарних днів, без зарахування часу перебування у відпустці до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку, передбаченого пунктом 4 частини першої статті 9 Закону України «Про відпустки» .

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