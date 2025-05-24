Каков максимальный срок отпуска без сохранения зарплаты — разъяснение Гоструда

Стало известно, какой срок отпусков без сохранения заработной платы предусмотрен во время военного положения.

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В Восточном межрегиональном управлении Гоструда разъяснили, какой срок отпусков без сохранения заработной платы предусмотрен во время военного положения.

Отпуска без сохранения заработной платы предусмотрены статьями 25 и 26 Закона Украины «Об отпусках». Такие отпуска предоставлялись в мирное время и могут предоставляться работникам и в условиях военного положения.

Согласно Закону Украины от 15.03.2022 №2136-IX «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения», различают два вида неоплачиваемых отпусков, которые могут предоставляться в период действия военного положения:

В соответствии с ч. 3 ст. 12 Закона №2136, в течение действия военного положения работодатель по просьбе работника может предоставить ему отпуск без сохранения заработной платы без ограничения срока, установленного частью первой статьи 26 Закона Украины «Об отпусках», без включения времени нахождения в таком отпуске в трудовой стаж, дающий право на ежегодный основной отпуск, предусмотренный п. 4 ч. 1 ст. 9 указанного закона.

В соответствии с ч. 4 ст. 12 Закона №2136, в период действия военного положения работодатель обязан по заявлению работника, который выехал за пределы Украины или получил статус внутренне перемещённого лица, предоставить ему отпуск без сохранения заработной платы на срок, указанный в заявлении, но не более 90 календарных дней, также без включения этого времени в стаж работы, дающий право на ежегодный основной отпуск.

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