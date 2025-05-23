В Киеве до 1 сентября частично ограничат движение транспорта по улице Елизаветы Чавдар

Дорожники будут ремонтировать участок дороги от ул. Бориса Гмыри до ул. Софии Русовой.

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С 24 мая до 1 сентября частично ограничат движение транспорта по улице Елизаветы Чавдар. Об этом сообщила коммунальная корпорация «Киевавтодор».

Указывается, что дорожники КП ШЭУ Дарницкого района начинают текущий ремонт участка от ул. Бориса Гмыри до ул. Софии Русовой.

Предусмотрено отремонтировать смотровые колодцы и дождеприемники, уложить новый верхний слой асфальтобетонного покрытия дороги и отремонтировать тротуары.

Также будут учтены принципы безбарьерности – на пешеходных переходах понизят бордюры и устроят тактильную навигацию.

«Для проезда транспорта работы будут выполняться поэтапно – без полного перекрытия движения по улице», — заявили в КК.

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