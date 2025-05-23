Стало известно, может ли работодатель уволить работника за «несоответствие» должности

Работодатель имеет право уволить работника за несоответствие занимаемой должности, но только при определенных условиях, предусмотренных законодательством.

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Управление инспекционной деятельности в Винницкой области разъяснило, может ли работодатель уволить сотрудника за «несоответствие» должности.

Да, работодатель имеет право уволить работника за несоответствие занимаемой должности, но только при соблюдении определённых условий, предусмотренных законодательством.

Увольнение за несоответствие должности предусмотрено пунктом 2 части первой статьи 40 КЗоТ Украины. Это означает, что несоответствие квалификации работника занимаемой должности или выполняемой работе может быть основанием для расторжения трудового договора по инициативе работодателя.

Если несоответствие выявлено в течение испытательного срока, работодатель может уволить сотрудника, письменно уведомив его об этом за три дня. Испытательный срок не может превышать 3 месяцев, а в случае согласования с профсоюзом — 6 месяцев.

Если же выявленное несоответствие сотрудника занимаемой должности не связано с недостаточной квалификацией, увольнение по данному основанию будет неправомерным.

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