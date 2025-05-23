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В Житомирской области 25-летняя мать проигнорировала лечение сына — ребенок умер, женщину будут судить

23:12, 23 мая 2025
Женщина знала о пороке сердца у младенца и необходимости операции, но не обратилась за медицинской помощью, что привело к смерти ребенка.
В Житомирской области 25-летняя мать проигнорировала лечение сына — ребенок умер, женщину будут судить
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В Звягеле будут судить мать, чье бездействие привело к смерти ребёнка. Об этом сообщает Житомирская областная прокуратура.

В суд направлен обвинительный акт в отношении 25-летней жительницы Звягельского района по факту злостного невыполнения обязанностей по уходу за ребёнком, что повлекло тяжкие последствия — смерть ребёнка (ст. 166 УК Украины).

По данным следствия, мальчик был вторым ребёнком в семье. При рождении у него были выявлены пороки сердца, и врачи рекомендовали провести операцию в возрасте 6–8 месяцев.

Однако мать, достоверно зная о необходимости лечения и возможных последствиях, несмотря на то, что операция была бесплатной, не доставила ребёнка в медицинское учреждение. Это привело к его смерти.

Под процессуальным руководством ювенальных прокуроров Звягельской окружной прокуратуры было собрано достаточно доказательств для предъявления обвинения матери в совершении уголовного преступления.

За содеянное ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Относительно старшего ребёнка органы опеки приняли решение о его изъятии.

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