В Житомирской области 25-летняя мать проигнорировала лечение сына — ребенок умер, женщину будут судить

Женщина знала о пороке сердца у младенца и необходимости операции, но не обратилась за медицинской помощью, что привело к смерти ребенка.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Звягеле будут судить мать, чье бездействие привело к смерти ребёнка. Об этом сообщает Житомирская областная прокуратура.

В суд направлен обвинительный акт в отношении 25-летней жительницы Звягельского района по факту злостного невыполнения обязанностей по уходу за ребёнком, что повлекло тяжкие последствия — смерть ребёнка (ст. 166 УК Украины).

По данным следствия, мальчик был вторым ребёнком в семье. При рождении у него были выявлены пороки сердца, и врачи рекомендовали провести операцию в возрасте 6–8 месяцев.

Однако мать, достоверно зная о необходимости лечения и возможных последствиях, несмотря на то, что операция была бесплатной, не доставила ребёнка в медицинское учреждение. Это привело к его смерти.

Под процессуальным руководством ювенальных прокуроров Звягельской окружной прокуратуры было собрано достаточно доказательств для предъявления обвинения матери в совершении уголовного преступления.

За содеянное ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Относительно старшего ребёнка органы опеки приняли решение о его изъятии.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.