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В Кривом Роге медики ВЛК, которые погорели на взятке в $10000, предстали перед судом

17:33, 23 мая 2025
Медиков ВЛК отправили за решетку.
В Кривом Роге медики ВЛК, которые погорели на взятке в $10000, предстали перед судом
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В четверг, 22 мая, Ингулецкий районный суд Кривого Рога Днепропетровской области вынес приговор по делу о взяточничестве в военно-врачебной комиссии. Об этом сообщил официальный сайт суда.

Указывается, что члена ВВК и медицинскую сестру — секретаря постоянно действующей ВВК — отправили за решетку за вымогательство неправомерной выгоды в размере 10 000 долларов США, часть которой обвиняемые получили и были разоблачены.

Обвиняемые полностью признали свою вину в содействии уклонению военнообязанного от службы путем вынесения решения о его непригодности к военной службе.

«Суд признал их виновными и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы каждому», — заявили в суде.

С решением суда от 25 мая 2025 года по делу № 213/1709/25 можно будет ознакомиться в ЕГРСР.

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