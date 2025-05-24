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Украинцам объяснили, как внести изменения в пенсионное дело

07:54, 24 мая 2025
Чтобы внести изменения в пенсионное дело, необходимо выполнить ряд шагов.
Украинцам объяснили, как внести изменения в пенсионное дело
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Главное управление Пенсионного фонда Украины в Черновицкой области разъяснило, как внести изменения в пенсионное дело.

Для подачи заявления через веб-портал Пенсионного фонда Украины нужно выполнить следующие шаги:

  • Авторизуйтесь в личном кабинете с помощью КЭП (квалифицированной электронной подписи)
  • Выберите раздел «Относительно пенсионного обеспечения» и нажмите на вкладку «Внесение изменений в пенсионное дело»
  • Выберите вид заявления в зависимости от причины внесения изменений и пошагово заполните атрибуты заявления
  • Добавьте заранее отсканированные документы и нажмите «Сформировать заявление»
  • Проверьте внесенные в заявление данные и нажмите «Подписать и отправить в ПФУ»
  • Просмотреть статус обработки заявления можно в личном кабинете веб-портала во вкладке «Мои обращения».

Виды заявлений для внесения изменений в пенсионное дело:

1. о смене способа выплаты пенсии

2. о смене платежных реквизитов

3. о переводе выплаты с Укрпочты на Ощадбанк через платежную систему MY TRANSFER

4. об изменении личных данных пенсионера (ФИО, паспортных данных)

5. о выплате части пенсии нетрудоспособным членам семьи лица, находящегося на полном государственном обеспечении

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