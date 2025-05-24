Украинцам объяснили, как внести изменения в пенсионное дело

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Черновицкой области разъяснило, как внести изменения в пенсионное дело.
Для подачи заявления через веб-портал Пенсионного фонда Украины нужно выполнить следующие шаги:
Виды заявлений для внесения изменений в пенсионное дело:
1. о смене способа выплаты пенсии
2. о смене платежных реквизитов
3. о переводе выплаты с Укрпочты на Ощадбанк через платежную систему MY TRANSFER
4. об изменении личных данных пенсионера (ФИО, паспортных данных)
5. о выплате части пенсии нетрудоспособным членам семьи лица, находящегося на полном государственном обеспечении
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