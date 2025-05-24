Угрозы, унижение и алкоголь — в Киеве 22-летнего внука будут судить за насилие над бабушкой

В Киеве предстанет перед судом 22-летний обидчик, который систематически совершал насилие в отношении своей бабушки. Об этом сообщает столичная полиция.

Уточняется, что в полицию неоднократно поступали обращения от 79-летней местной жительницы о том, что её внук на протяжении длительного времени оскорбляет её и угрожает физической расправой. Каждый раз на вызов выезжала мобильная группа по противодействию домашнему насилию.

Правоохранители установили, что молодой человек, ранее судимый за кражу, уже несколько лет проживает с бабушкой в одной квартире, поскольку она — единственный близкий родственник, согласившийся приютить внука.

Однако сам фигурант нигде не работает, злоупотребляет алкоголем, регулярно оскорбляет бабушку, пытается её выгнать из квартиры, унижает и угрожает расправой.

Ранее за подобные действия он неоднократно привлекался к административной ответственности, но на путь исправления так и не встал.

В связи с этим следователи при процессуальном руководстве Подольской окружной прокуратуры города Киева сообщили фигуранту о подозрении по ст. 126-1 Уголовного кодекса Украины — домашнее насилие. На днях обвинительный акт был направлен в суд. За совершённое преступление ему грозит до двух лет лишения свободы.

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