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Обмен «1000 на 1000» — единственный значимый результат встречи в Турции, все остальное россияне блокируют — Владимир Зеленский

18:47, 23 мая 2025
Президент Зеленский прокомментировал первый этап большого обмена военнопленными и подчеркнул, что это единственный значимый результат встречи в Стамбуле.
Обмен «1000 на 1000» — единственный значимый результат встречи в Турции, все остальное россияне блокируют — Владимир Зеленский
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Президент Владимир Зеленский прокомментировал первый этап крупного обмена пленными "1000 на 1000", во время которого вернулись домой 390 украинцев. Он отметил, что это единственный значимый результат встречи в Стамбуле, все остальные российская сторона блокирует.

"Сегодняшний день. Главное – состоялся обмен. И это первый этап наибольшего обмена, о котором договорились в Турции. Фактически единственный значимый результат встречи в Турции – все остальное россияне блокируют. Пока что блокируют", - подчеркнул Президент в обращении.

Он добавил, что "возвращение наших людей – это именно то, ради чего мы всегда работаем".

"Обязательно вернем всех. Каждый наш гражданин, каждый украинский военный и гражданский, все содержащие в России украинские заложники – мы всех их должны освободить", - сообщил Зеленский.

Он добавил, что 24 и 25 мая обмены продолжатся.

"Это военные и гражданские. Завтра и послезавтра – тоже следующие этапы. Формула – тысяча на тысячу", - сказал Президент.

Зеленский выразил благодарность всей команде, привлеченной к реализации обмена.

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