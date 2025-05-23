Перший день великого обміну: 390 українців повернули із російського полону, фото

Україна повернула додому 390 полонених українців. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський.
Це перша частина домовленості про обмін 1000 на 1000. Продовження обмінів очікують у суботу й неділю.
У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими зазначили, що серед повернутих з полону 270 військових і 120 цивільних.
Додому повертаються 270 Захисників - це військовослужбовці ЗСУ, зокрема ВМС, ДШВ, Сил ТрО, а також Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України.
Звільнені оборонці захищали нашу землю на Донецькому, Луганському, Запорізькому, Харківському, Херсонському напрямках, а також брали участь в боях в Чернігівській, Сумській та Київській областях.
Серед визволених — 3 жінки та 387 чоловіків.
«Повертаємо наших людей додому. Реалізовано першу частину домовленості про обмін 1000 на 1000. Ця домовленість була досягнута на зустрічі в Туреччині, і важливо реалізувати її повністю.
Сьогодні – 390 людей. Субота й неділя – очікуємо продовження обміну.
Дякую всім, хто допомагає, хто 24/7 працює для того, щоб українці й українки поверталися додому. Дуже важливо повернути всіх, хто в полоні. Перевіряємо кожне прізвище, інформацію по кожній людині.
Продовжимо нашу дипломатичну роботу, щоб такі кроки ставали можливими», — зазначив Володимир Зеленський.
Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», президент США Дональд Трамп заявив про виконання домовленості між Україною та Росією щодо масштабного обміну полоненими.
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