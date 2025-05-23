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Перший день великого обміну: 390 українців повернули із російського полону, фото

17:07, 23 травня 2025
Це перша частина домовленості про обмін 1000 на 1000.
Перший день великого обміну: 390 українців повернули із російського полону, фото
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Україна повернула додому 390 полонених українців. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський.

Це перша частина домовленості про обмін 1000 на 1000. Продовження обмінів очікують у суботу й неділю.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими зазначили, що серед повернутих з полону 270 військових і 120 цивільних.

Додому повертаються 270 Захисників - це військовослужбовці ЗСУ, зокрема ВМС, ДШВ, Сил ТрО, а також Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України.

Звільнені оборонці захищали нашу землю на Донецькому, Луганському, Запорізькому, Харківському, Херсонському напрямках, а також брали участь в боях в Чернігівській, Сумській та Київській областях.

Серед визволених — 3 жінки та 387 чоловіків.  

«Повертаємо наших людей додому. Реалізовано першу частину домовленості про обмін 1000 на 1000. Ця домовленість була досягнута на зустрічі в Туреччині, і важливо реалізувати її повністю.

Сьогодні – 390 людей. Субота й неділя – очікуємо продовження обміну.

Дякую всім, хто допомагає, хто 24/7 працює для того, щоб українці й українки поверталися додому. Дуже важливо повернути всіх, хто в полоні. Перевіряємо кожне прізвище, інформацію по кожній людині.

Продовжимо нашу дипломатичну роботу, щоб такі кроки ставали можливими», — зазначив Володимир Зеленський.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», президент США Дональд Трамп заявив про виконання домовленості між Україною та Росією щодо масштабного обміну полоненими.

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