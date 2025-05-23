Трамп заявив, що домовленість про обмін полоненими між РФ та Україною виконана

Водночас, жодна сторона не підтвердила факт проведення такого обміну.

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Президент США Дональд Трамп заявив про виконання домовленості між Україною та Росією щодо масштабного обміну полоненими. Про це він написав на своїй сторінці в Truth Social.

За його словами, великий обмін полоненими завершився. Водночас, офіційного підтвердження факту обміну полоненими ні з української, ні з російської сторони поки не надходило.

«Щойно завершився великий обмін полоненими між Росією та Україною. Він незабаром набуде чинності. Вітаємо обидві сторони з цими переговорами. Це може призвести до чогось великого?» — написав Трамп.

Нагадаємо, 22 травня Президент України Володимир Зеленський провів нараду з підготовки обміну «1000 на 1000», за підсумком якої заявив, що стосовно кожної людини, яку подали у списках із російської сторони, зʼясовуються деталі.

Раніше міністр оборони України Рустем Умєров після переговорів з російською делегацією у Стамбулі, заявив, що обмін «1000 на 1000» полонених може пройти найближчим часом.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак повідомив, що Україна зробила свою частину роботи щодо обміну «1000 на 1000», а РФ треба прискоритися.

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