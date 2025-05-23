ВАКС обрав Олегу Бачуну запобіжний захід – застава у розмірі 2 млн гривень

Вищий антикорупційний суд 22 травня обрав запобіжний захід голові Окружного адміністративного суду міста Києва у 2006-2010 роках, судді у відставці Олегу Бачуну.
Суд застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 2 млн. гривень.
Відповідне рішення ухвалила слідча суддя ВАКС Леся Федорак.
Також на суддю у відставці покладена низки процесуальних обов’язків:
За даними НАБУ та САП, Олега Бачуна підозрюють у підбуренні бізнесмена до надання неправомірної вигоди судді одного з окружних адміністративних судів за ухвалення рішення на користь підприємця.
Встановлено, що Олег Бачун запропонував бізнесмену вирішити його проблеми з перетином кордону та повернути вилучені паспорти громадянина України для виїзду за кордон шляхом подання позову й отримання необхідного рішення місцевого адміністративного суду.
За «вирішення» цього питання бізнесмен мав надати неправомірну вигоду судді адміністративного суду, який розглядатиме цей позов, у розмірі 10 000 неназваних грошових одиниць за судове рішення та ще 5 000 неназваних грошових одиниць за звернення судового рішення до негайного виконання.
Дії Олега Бачуна кваліфіковано за ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 та ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу.
Нагадаємо, що 1 квітня Вища рада правосуддя звільнила Олега Бачуна у відставку з посади судді Окружного адміністративного суду міста Києва.
Відновитися на посаді судді ОАС міста Києва, після звільнення за порушення присяги судді у 2010 році, Олегу Бачуну вдалося завдяки успіху у ЄСПЛ (справа «Куликов та інші проти України, 2017 рік).
Автор: В’ячеслав Хрипун
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.