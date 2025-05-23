ВАКС обрав Олегу Бачуну запобіжний захід – застава у розмірі 2 млн гривень

Слідство вважає, що колишній голова ОАС міста Києва просив у підприємця гроші за вирішення проблем з перетином кордону.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вищий антикорупційний суд 22 травня обрав запобіжний захід голові Окружного адміністративного суду міста Києва у 2006-2010 роках, судді у відставці Олегу Бачуну.

Суд застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 2 млн. гривень.

Відповідне рішення ухвалила слідча суддя ВАКС Леся Федорак.

Також на суддю у відставці покладена низки процесуальних обов’язків:

прибувати за вимогою до слідчого (детектива), прокурора та суду

не відлучатися з міста Києва та Київської області без дозволу слідчого (детектива), прокурора або суду

повідомляти слідчого (детектива), прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи

здати на зберігання до відповідних органів державної влади всі свої паспорти громадянина України для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд до України;

носити електронний засіб контролю.

За даними НАБУ та САП, Олега Бачуна підозрюють у підбуренні бізнесмена до надання неправомірної вигоди судді одного з окружних адміністративних судів за ухвалення рішення на користь підприємця.

Встановлено, що Олег Бачун запропонував бізнесмену вирішити його проблеми з перетином кордону та повернути вилучені паспорти громадянина України для виїзду за кордон шляхом подання позову й отримання необхідного рішення місцевого адміністративного суду.

За «вирішення» цього питання бізнесмен мав надати неправомірну вигоду судді адміністративного суду, який розглядатиме цей позов, у розмірі 10 000 неназваних грошових одиниць за судове рішення та ще 5 000 неназваних грошових одиниць за звернення судового рішення до негайного виконання.

Дії Олега Бачуна кваліфіковано за ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 та ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу.

Нагадаємо, що 1 квітня Вища рада правосуддя звільнила Олега Бачуна у відставку з посади судді Окружного адміністративного суду міста Києва.

Відновитися на посаді судді ОАС міста Києва, після звільнення за порушення присяги судді у 2010 році, Олегу Бачуну вдалося завдяки успіху у ЄСПЛ (справа «Куликов та інші проти України, 2017 рік).

Автор: В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.