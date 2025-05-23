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ВАКС обрав Олегу Бачуну запобіжний захід – застава у розмірі 2 млн гривень

12:53, 23 травня 2025
Слідство вважає, що колишній голова ОАС міста Києва просив у підприємця гроші за вирішення проблем з перетином кордону.
ВАКС обрав Олегу Бачуну запобіжний захід – застава у розмірі 2 млн гривень
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Вищий антикорупційний суд 22 травня обрав запобіжний захід голові Окружного адміністративного суду міста Києва у 2006-2010 роках, судді у відставці Олегу Бачуну.

Суд застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 2 млн. гривень.

Відповідне рішення ухвалила слідча суддя ВАКС Леся Федорак.

Також на суддю у відставці покладена низки процесуальних обов’язків:

  • прибувати за вимогою до слідчого (детектива), прокурора та суду
  • не відлучатися з міста Києва та Київської області без дозволу слідчого (детектива), прокурора або суду
  • повідомляти слідчого (детектива), прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи
  • здати на зберігання до відповідних органів державної влади всі свої паспорти громадянина України для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд до України;
  • носити електронний засіб контролю.

За даними НАБУ та САП, Олега Бачуна підозрюють у підбуренні бізнесмена до надання неправомірної вигоди судді одного з окружних адміністративних судів за ухвалення рішення на користь підприємця.

Встановлено, що Олег Бачун запропонував бізнесмену вирішити його проблеми з перетином кордону та повернути вилучені паспорти громадянина України для виїзду за кордон шляхом подання позову й отримання необхідного рішення місцевого адміністративного суду.

За «вирішення» цього питання бізнесмен мав надати неправомірну вигоду судді адміністративного суду, який розглядатиме цей позов, у розмірі 10 000 неназваних грошових одиниць за судове рішення та ще 5 000 неназваних грошових одиниць за звернення судового рішення до негайного виконання.

Дії Олега Бачуна кваліфіковано за ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 та ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу.

Нагадаємо, що 1 квітня Вища рада правосуддя звільнила Олега Бачуна у відставку з посади судді Окружного адміністративного суду міста Києва.

Відновитися на посаді судді ОАС міста Києва, після звільнення за порушення присяги судді у 2010 році, Олегу Бачуну вдалося завдяки успіху у ЄСПЛ (справа «Куликов та інші проти України, 2017 рік).

Автор: В’ячеслав Хрипун

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гроші ОАСК застава ВАКС кордон

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