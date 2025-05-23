ВАКС избрал Олегу Бачуну меру пресечения – залог в размере 2 млн гривен

Высший антикоррупционный суд 22 мая избрал меру пресечения главе Окружного административного суда города Киева в 2006-2010 годах, судье в отставке Олегу Бачуну.
Суд применил к подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере 2 млн. гривен.
Соответствующее решение приняла следственный судья ВАКС Леся Федорак.
Также на судью в отставке возложено и ряд процессуальных обязанностей:
По данным НАБУ и САП, Олег Бачун подозревается в подстрекательстве бизнесмена к предоставлению неправомерной выгоды судье одного из окружных административных судов за принятие решения в пользу предпринимателя.
Установлено, что Олег Бачун предложил бизнесмену решить его проблемы с пересечением границы и вернуть изъятые паспорта гражданина Украины для выезда за границу путем подачи иска и получения необходимого решения местного административного суда.
За «решение» этого вопроса бизнесмен должен был предоставить неправомерную выгоду судье административного суда, который будет рассматривать этот иск, в размере 10 000 неназванных денежных единиц за судебное решение и еще 5 000 неназванных денежных единиц за обращение судебного решения к немедленному исполнению.
Действия Олега Бачуна квалифицированы по ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 и ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса.
Напомним, что 1 апреля Высший совет правосудия уволил Олега Бачуна в отставку с должности судьи Окружного административного суда города Киева.
Восстановиться в должности судьи ОАС города Киева, после увольнения за нарушение присяги судьи в 2010 году, Олегу Бачуну удалось благодаря успеху в ЕСПЧ (дело «Куликов и другие против Украины, 2017 год»).
Автор: Вячеслав Хрипун
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