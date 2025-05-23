ВАКС избрал Олегу Бачуну меру пресечения – залог в размере 2 млн гривен

Следствие считает, что бывший председатель ОАС города Киева просил у предпринимателя деньги за решение проблем с пересечением границы.

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Высший антикоррупционный суд 22 мая избрал меру пресечения главе Окружного административного суда города Киева в 2006-2010 годах, судье в отставке Олегу Бачуну.

Суд применил к подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере 2 млн. гривен.

Соответствующее решение приняла следственный судья ВАКС Леся Федорак.

Также на судью в отставке возложено и ряд процессуальных обязанностей:

прибывать по требованию к следователю (детективу), прокурору и в суд

не отлучаться из города Киева и Киевской области без разрешения следователя (детектива), прокурора или суда

сообщать следователю (детективу), прокурору или суду об изменении своего места жительства и места работы

сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти все свои паспорта гражданина Украины для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;

носить электронное средство контроля.

По данным НАБУ и САП, Олег Бачун подозревается в подстрекательстве бизнесмена к предоставлению неправомерной выгоды судье одного из окружных административных судов за принятие решения в пользу предпринимателя.

Установлено, что Олег Бачун предложил бизнесмену решить его проблемы с пересечением границы и вернуть изъятые паспорта гражданина Украины для выезда за границу путем подачи иска и получения необходимого решения местного административного суда.

За «решение» этого вопроса бизнесмен должен был предоставить неправомерную выгоду судье административного суда, который будет рассматривать этот иск, в размере 10 000 неназванных денежных единиц за судебное решение и еще 5 000 неназванных денежных единиц за обращение судебного решения к немедленному исполнению.

Действия Олега Бачуна квалифицированы по ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 и ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса.

Напомним, что 1 апреля Высший совет правосудия уволил Олега Бачуна в отставку с должности судьи Окружного административного суда города Киева.

Восстановиться в должности судьи ОАС города Киева, после увольнения за нарушение присяги судьи в 2010 году, Олегу Бачуну удалось благодаря успеху в ЕСПЧ (дело «Куликов и другие против Украины, 2017 год»).

Автор: Вячеслав Хрипун

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