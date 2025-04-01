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ВРП звільнила суддю ОАСК Олега Бачуна у відставку

11:12, 1 квітня 2025
Олега Бачуна звільнили з посади судді Окружного адміністративного суду міста Києва у зв’язку з поданням заяви про відставку.
ВРП звільнила суддю ОАСК Олега Бачуна у відставку
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Вища рада правосуддя розглянула матеріали щодо звільнення суддів з посад за загальними обставинами.

Відтак, 1 квітня Рада вирішила звільнити Бачуна Олега Володимировича з посади судді Окружного адміністративного суду міста Києва у зв’язку з поданням заяви про відставку.

Також ВРП ухвалила залишити без розгляду заяву Мазур Альони Сергіївни про звільнення з посади судді Окружного адміністративного суду міста Києва у відставку.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Вища кваліфікаційна комісія суддів 16 січня 2024 року відмовила голові Окружного адміністративного суду міста Києва у 2006-2010 роках Олегу Бачуну у переведенні в Київський окружний адміністративний суд.

У 2023 році Олег Бачун звернувся у Вищу раду правосуддя із заявою про переведення в інший суд у зв’язку з ліквідацією у грудні 2022 року Окружного адміністративного суду міста Києва. Перевестися Олег Бачун хотів в Київський окружний адміністративний суд (КОАС).

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звільнення ВРП

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