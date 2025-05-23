Практика судов
  1. Судебная практика
  2. / В Украине

Пять лет за $1000 – суд вынес приговор поджигателю военного авто в Киеве

17:56, 23 мая 2025
Мужчина из Славянска поджег авто ВСУ в Киеве по заданию из Telegram.
Пять лет за $1000 – суд вынес приговор поджигателю военного авто в Киеве
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Суд Киева признал виновным жителя Славянска в поджоге военного автомобиля по заказу через мессенджер Telegram. Об этом говорится в приговоре Подольского районного суда города Киева по делу № 758/928/25.

Суть дела

Подольский районный суд Киева признал виновным жителя Славянска в поджоге военного автомобиля Вооруженных сил Украины, совершенном по заказу через Telegram. Преступление произошло 16 августа 2024 года на улице Кирилловской в Киеве - тогда мужчина поджег авто Mercedes Sprinter, принадлежавшее ВСУ. За это ему обещали $1000.

Позиции сторон

Обвинение утверждает, что обвиняемый действовал по четким инструкциям, которые получил от анонимного координатора в Telegram, предположительно связанного с Россией. Для поджога он использовал самодельную смесь на основе масла и керосина, после чего прислал фото с места происшествия для подтверждения выполненного «задания».

Подсудимый полностью признал свою вину и искренне раскаялся в содеянном. В то же время суд отметил, что никаких смягчающих или отягчающих обстоятельств по делу не установлено.

Решение суда

Суд приговорил поджигателя к пяти годам лишения свободы и обязал его компенсировать государству расходы на судебные экспертизы - более 10 тысяч гривен. В решении отмечается, что поджог подтвержден экспертами как умышленный. Поврежденный транспорт возвращен военным, другие вещественные доказательства оставлены в материалах дела.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд Киев Телеграм

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Нужны ли в судах полковники и генералы, и будут ли такие судьи независимыми — Пленум Верховного Суда обсудил законопроекты о возвращении военных судов

Присвоение судьям воинских званий, прохождение ими военной службы и соответствующее подчинение командирам, иерархия – какие вопросы возникли во время Пленума Верховного Суда, который обсуждал законопроекты о возвращении системы военных судов.

Судья Верховного Суда Виктор Пророк возмутился тем, что его консультанта мобилизовали

Во время Пленума Верховного Суда Виктор Пророк отметил, что не весь его офис как судьи забронирован.

Собеседования в апелляционные административные суды – 22 мая не все кандидаты смогли дождаться собеседований

Два кандидата прошли собеседования, а еще два претендента на должности судей пока что подождут.

Ассоциации судей и прокуроров Испании проведут забастовку из-за правовых реформ и дефицита кадров

Испанские ассоциации судей и прокуроров призывают к забастовке против последних правовых реформ, а также требуют укомплектования судебной власти и прокуратуры кадрами для обеспечения здоровой рабочей нагрузки.

Пленум Верховного Суда отказал в обращении в КСУ относительно нормы порядка перерасчета пенсий, назначенных по закону о пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы

Оснований для обращения в Конституционный Суд по этому поводу Пленум Верховного Суда не нашел.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео