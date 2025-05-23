Пять лет за $1000 – суд вынес приговор поджигателю военного авто в Киеве

Мужчина из Славянска поджег авто ВСУ в Киеве по заданию из Telegram.

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Суд Киева признал виновным жителя Славянска в поджоге военного автомобиля по заказу через мессенджер Telegram. Об этом говорится в приговоре Подольского районного суда города Киева по делу № 758/928/25.

Суть дела

Подольский районный суд Киева признал виновным жителя Славянска в поджоге военного автомобиля Вооруженных сил Украины, совершенном по заказу через Telegram. Преступление произошло 16 августа 2024 года на улице Кирилловской в Киеве - тогда мужчина поджег авто Mercedes Sprinter, принадлежавшее ВСУ. За это ему обещали $1000.

Позиции сторон

Обвинение утверждает, что обвиняемый действовал по четким инструкциям, которые получил от анонимного координатора в Telegram, предположительно связанного с Россией. Для поджога он использовал самодельную смесь на основе масла и керосина, после чего прислал фото с места происшествия для подтверждения выполненного «задания».

Подсудимый полностью признал свою вину и искренне раскаялся в содеянном. В то же время суд отметил, что никаких смягчающих или отягчающих обстоятельств по делу не установлено.

Решение суда

Суд приговорил поджигателя к пяти годам лишения свободы и обязал его компенсировать государству расходы на судебные экспертизы - более 10 тысяч гривен. В решении отмечается, что поджог подтвержден экспертами как умышленный. Поврежденный транспорт возвращен военным, другие вещественные доказательства оставлены в материалах дела.

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