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П’ять років за $1000 – суд виніс вирок палію військового авто у Києві

17:56, 23 травня 2025
Чоловік зі Слов’янська підпалив авто ЗСУ у Києві за завданням з Telegram.
П’ять років за $1000 – суд виніс вирок палію військового авто у Києві
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Суд Києва визнав винним мешканця Слов’янська у підпалі військового автомобіля на замовлення через месенджер Telegram. Про це йдеться у вироку Подільського районного суду міста Києва у справі № 758/928/25.

Суть справи

Подільський районний суд Києва визнав винним мешканця Слов’янська у підпалі військового автомобіля Збройних сил України, скоєному на замовлення через Telegram. Злочин стався 16 серпня 2024 року на вулиці Кирилівській у Києві — тоді чоловік підпалив авто Mercedes Sprinter, що належало ЗСУ. За це йому обіцяли $1000.

Позиції сторін

Обвинувачення стверджує, що обвинувачений діяв за чіткими інструкціями, які отримав від анонімного координатора в Telegram, імовірно пов’язаного з Росією. Для підпалу він використав саморобну суміш на основі мастила і гасу, після чого надіслав фото з місця події для підтвердження виконаного «завдання».

Підсудний повністю визнав свою провину та щиро розкаявся у скоєному. Водночас суд зазначив, що жодних пом’якшувальних чи обтяжувальних обставин у справі не встановлено.

Рішення суду

Суд засудив палія до п’яти років позбавлення волі та зобов’язав його компенсувати державі витрати на судові експертизи — понад 10 тисяч гривень. У рішенні наголошується, що підпал підтверджено експертами як умисний. Пошкоджений транспорт повернуто військовим, інші речові докази залишено у матеріалах справи.

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