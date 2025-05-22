Обмін 1000 на 1000 — Єрмак заявив, що Україна зробила свою частину роботи, а РФ варто прискоритися

Андрій Єрмак заявив, що РФ варто прискоритись щодо підготовки обміну 1000 на 1000.

Джерело фото: Андрій Єрмак з соцмереж

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Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак повідомив, що Україна зробила свою частину роботи щодо обміну «1000 на 1000», а РФ треба прискоритися.

«Щодо обміну 1000 на 1000, Україна зробила свою частину підготовчої роботи, Росія мала б прискоритись з цим», - заявив Єрмак.

Нагадаємо, 22 травня Президент України Володимир Зеленський провів нараду з підготовки обміну «1000 на 1000», за підсумком якої заявив, що стосовно кожної людини, яку подали у списках із російської сторони, зʼясовуються деталі.

Раніше міністр оборони України Рустем Умєров після переговорів з російською делегацією у Стамбулі, заявив, що обмін «1000 на 1000» полонених може пройти найближчим часом.

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