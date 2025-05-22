У ЦПД РНБО прокоментували заяву Путіна стосовно «буферної зони»

У Центрі протидії дезінформації заявили, що лякання «буферною зоною» триває вже не перший рік.

Фото: unn.ua

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Очільник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко відреагував на заяву Путіна стосовно створення вздовж кордону України та РФ так званої «буферної зони».

«Про буферну зону Путін вже каже не вперше, рік тому щось не склалось в нього з цим, хоч теж лякав. Зараз просто демонструє, що не хоче припиняти вогонь», - заявив Коваленко.

Нагадаємо, раніше Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявляв, що зусилля щодо досягнення припинення вогню в Україні залишаються на ранній стадії та можуть тривати місяцями, незважаючи на зростання дипломатичного імпульсу в останні тижні.

Крім того, очільниця зовнішньої політики ЄС Кая Каллас вимагає від Дональда Трампа посилити тиск на РФ.

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