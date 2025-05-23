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На Хмельниччині чоловік поцупив велосипед та отримав 7 років ув’янення

07:55, 23 травня 2025
Чоловік побачив велосипед біля магазину та вирішив вкрасти його.
На Хмельниччині чоловік поцупив велосипед та отримав 7 років ув’янення
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На Хмельниччині покарали крадія велосипеда тюремним строком у 7 років, повідомляє обласна прокуратура.

Справа в тому, що крадіжка була вчинена повторно. Чоловік вже мав кілька судимостей.

У березні цього року поблизу одного з магазинів у Хмельницькій громаді чоловік незаконно заволодів велосипедом, що належав місцевому мешканцю. Власник побачив крадія, проте той, не реагуючи на заклики, зник у невідомому напрямку.

Правоохоронці за описом злочинця та викраденого майна затримали його в обласному центрі.

Викрадене майно вартістю понад 20 тисяч гривень повернуто потерпілому.

До набрання вироком законної сили чоловік перебуватиме під вартою. Це вже його сьома судимість, понад 7 років він уже провів за ґратами.

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