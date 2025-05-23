В Хмельницкой области мужчина украл велосипед и получил 7 лет тюрьмы

Мужчина увидел велосипед возле магазина и решил украсть его.

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В Хмельницкой области вора велосипеда наказали семилетним тюремным сроком, сообщает областная прокуратура.

Дело в том, что кража была совершена повторно. Мужчина уже имел несколько судимостей.

В марте этого года возле одного из магазинов в Хмельницкой громаде он незаконно завладел велосипедом, принадлежащим местному жителю. Владелец заметил вора, однако тот, не реагируя на призывы, скрылся в неизвестном направлении.

Правоохранители по описанию преступника и украденного имущества задержали его в областном центре.

Похищенное имущество стоимостью свыше 20 тысяч гривен возвращено потерпевшему.

До вступления приговора в законную силу мужчина будет находиться под стражей. Это уже его седьмая судимость, более 7 лет он уже провёл за решёткой.

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