С начала 2025 года из Украины выехало более 100 тысяч граждан — Минэкономики

По сравнению с декабрем прошлого года общее количество украинских беженцев уменьшилось примерно на 300 тысяч человек.

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В 2025 году темпы выезда украинцев за границу из-за войны значительно сократились по сравнению с прошлым годом, однако отток людей продолжается. В целом с начала этого года в Европу выехали более 100 000 граждан. Об этом свидетельствуют данные мониторинга, опубликованные Министерством экономики.

Отмечается, что по сравнению с декабрем прошлого года (по состоянию на 16.12.2024) общее количество украинских беженцев уменьшилось примерно на 300 тысяч человек, что, по мнению Минэкономики, свидетельствует о незначительном оттоке граждан из Украины.

По данным Агентства ООН по делам беженцев, по состоянию на 17 апреля в мире в целом находится 6,918 миллиона украинских беженцев. Из этого числа 6,358 миллиона человек проживают в странах Европы, еще 0,56 миллиона — за пределами европейского континента.

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